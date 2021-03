Danone : La valeur du jour à Paris DANONE capitule

Danone bondit de 4,7% à 60,86 euros et prend ainsi la tête du CAC 40. Les investisseurs accueillent favorablement le départ du PDG, Emmanuel Faber, sous la pression de deux fonds activistes. Bluebell Capital, propriétaire de moins de 1% du capital, et Artisan Partners, détenteur d'environ 3% du capital, reprochaient au dirigeant la sous-performance boursière du titre, la rentabilité du groupe inférieure à celle de ses concurrents comme Nestlé ou Unilever et une mauvaise gouvernance. Ils doutaient également de sa stratégie, qui consiste à réorganiser le groupe par pays et non plus par marque.



Manifestement divisé, le conseil d'administration de Danone avait trouvé le 1er mars dernier un compromis. Emmanuel Faber avait accepté d'abandonner son poste de directeur général dès lors qu'un successeur était trouvé. En revanche, il restait président.



Mais cette solution a été rejetée par les fonds. Ces derniers ont souligné que le futur directeur général n'aurait guère de la latitude pour fixer un nouveau cap. Il ne pourrait que mettre en œuvre la stratégie déjà établie par Emmanuel Faber. Une analyse partagée par les analystes financiers.



Comme demandé par Bluebell Capital, c'est Gilles Schnepp, ancien patron de Legrand, qui vient de rentrer au conseil de Danone, qui a été nommé président. En attendant le recrutement d'un directeur général, le groupe sera dirigé par un tandem formé par Véronique Penchienati-Bosetta, directrice générale international, et Shane Grant, directeur général Amérique du Nord.



Dans un communiqué, le conseil d'administration s'est dit convaincu de la nécessité d'allier un fort niveau de performance économique au respect du modèle unique d'entreprise à mission de Danone.



" La priorité du conseil est désormais de conduire la transition de Danone vers une gouvernance renforcée. Cela passe par une accélération du processus de recrutement d'un nouveau directeur général", a assuré Gilles Schnepp.



Dans une note publiée ce matin, UBS s'interroge sur la poursuite ou non du plan stratégique Local First dévoilé par Emmanuel Faber en novembre dernier. Et quid de la réunion investisseurs du 25 mars ?



Le broker estime qu'une phase de transition vient de s'ouvrir avec de possibles évolutions du portefeuille du groupe et des investissements importants. A court terme ajoute le courtier, cette phase de transition pourrait réduire la visibilité sur les perspectives de croissance des résultats du groupe à 12/18 mois. Dans ce cadre, le bureau d'études a confirmé sa recommandation Vendre et son objectif de cours de 45 euros sur le titre.