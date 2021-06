Danone : Lancement d'un nouveau Fonds Carbone Livelihoods - 14 entreprises et investisseurs financiers unissent leurs forces pour accélérer et développer des solutions fondées sur la nature

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Paris, 30 Juin 2021

Lancement d'un nouveau Fonds Carbone Livelihoods

14 ENTREPRISES ET INVESTISSEURS FINANCIERS UNISSENT LEURS FORCES POUR

ACCÉLÉRER ET DÉVELOPPER DES SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE

Capitalisant sur une solide expérience de 10 ans, Livelihoods lance un 3ème Fonds Carbone Livelihoods (LCF3) pour soutenir les communautés rurales dans leurs efforts pour préserver ou restaurer leurs écosystèmes naturels et améliorer leurs moyens de subsistance via des pratiques agricoles durables. Dans un marché international du carbone en plein essor, Livelihoods confirme son positionnement unique et singulier : relier les communautés et la planète, les entreprises et les ONG, les investissements dans des solutions basées sur la nature et la création de valeur sociale.

Avec un premier closing de 150 millions d'euros (et au-delà dans les closings à venir), LCF3 vise à améliorer la vie de 2 millions de personnes tout en fournissant jusqu'à 30 millions de crédits carbone sur toute la durée du fonds.

La création de ce nouveau fonds fait écho à l'agenda international axé sur la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité et la justice sociale. 2021 sera marquée par des événements majeurs pour la défense de la nature et des hommes. Le Congrès de l'IUCN (Marseille, France) établira un cadre international pour la préservation de la biodiversité. Tandis que la 15e Convention sur la diversité biologique (CDB), qui se tiendra à Kunming en Chine, appuiera l'adoption d'actions individuelles et collectives pour inverser la tendance de la perte de la biodiversité d'ici 2050. Quant à la COP26 à Glasgow, au Royaume-Uni, elle est d'ores et déjà considérée comme la conférence climat la plus importante depuis 2015, date de l'adoption de l'Accord de Paris. La COP26 devrait renforcer les ambitions internationales pour la réduction des émissions carbone, tout en augmentant le soutien financier aux pays les plus vulnérables face au changement climatique.

Au-delà de la complexité des négociations internationales et quels que soient les résultats de ces concertations, la priorité est à l'action. L'expérience des Fonds Livelihoods montre qu'il est possible d'agir et de générer un impact positif lorsque les entreprises, les organisations de la société civile et les autorités publiques s'accordent sur un agenda commun et s'allient pour garantir l'atteinte des objectifs. L'ambition de LCF3 est d'amplifier ce mouvement.

14 entreprises et investisseurs financiers rejoignent LCF3 dans un véhicule d'investissement commun pour réussir la transition : Le Groupe Bel, Chanel, Danone, DEG, Eurofins, le Fonds pour l'Environnement mondial, Hermès, Le Groupe L'OCCITANE, Mars, Mauritius Commercial Bank, McCain Foods, Orange, SAP, Schneider Electric et Voyageurs du Monde.

Le modèle Livelihoods : s'adresser simultanément aux enjeux du climat, de la préservation de la biodiversité et de l'impact social

Livelihoods est né du constat que la lutte pour la préservation des ressources naturelles est indissociable de celle pour la dignité des hommes et des femmes qui entretiennent la terre et qui en vivent. Depuis sa création en 2011, la mission de Livelihoods est guidée par deux principes fondateurs : rien ne peut réussir sans une implication directe des communautés intéressées. Par ailleurs, aucun acteur ne peut réaliser à lui seul une transformation durable. Les principes d'action de Livelihoods ont été définis dans la Charte Livelihoods en 2009, lorsque plusieurs entreprises européennes ont décidé d'unir leurs forces et de partager les risques d'investissement.

Livelihoods investit dans des projets à grande échelle pour restaurer des écosystèmes naturels, promouvoir des pratiques agricoles et l'accès à une énergie rurale durables. La restauration de 10 000 hectares de mangroves au Sénégal est un exemple emblématique. Ce projet s'est appuyé sur une mobilisation sociale exceptionnelle pour restaurer un écosystème riche en biodiversité et fournir aux communautés rurales de nouvelles sources de revenus (poissons, crustacés...).

P1