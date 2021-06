Danone : Le projet “Canteen Ladies” du Fonds Danone pour l'Ecosystème remporte le trophée GEEIS SDG 2021 (Gender Equality European and International standard)

En Indonésie, le programme Canteen Ladies a été créé afin de former des femmes micro- entrepreneurs qui offrent des repas sains au sein des écoles, dans un pays dépourvu de cantines dans les établissements scolaires. Le projet a été co-deployé par Danone Nutrition Spécialisée Indonésie, Care France et la FoodBank of Indonesia, avec le soutien du Fonds Danone pour l'Ecosystème. La plupart des enfants sortent des écoles pour acheter des encas et boissons auprès de vendeurs de rue. Cependant, ces snacks ne répondent pas au besoin

nutritionnel des écoliers, dans un pays souffrant du double fardeau de l'obésité et de la dénutrition. Au cours des 7 dernières années, le projet a répondu à cet enjeu de santé en accompagnant plus de 350 femmes entrepreneurs dans la région de Java, au service de plus de 24.000 enfants.

Les femmes sont au cœur des communautés locales, et jouent un rôle clé dans le déploiement de solutions pérennes pour répondre aux Objectifs de Développement Durable de l'ONU. C'est la raison pour laquelle rendre les femmes plus autonomes - qui engendre un cercle vertueux, pour les familles, les communautés, et leur environnement - est au cœur des activités du Fonds depuis sa création. Nous sommes convaincus que la meilleure façon de le faire est au travers de coalitions d'acteurs experts et engagés, en co-créant chacune de nos initiatives pour générer un impact positif au local.

Poursuivre notre impact | Autonomiser les femmes en Égypte

En plus du projet à fort impact social initié par le Fonds Danone pour l'Ecosystème en Indonésie, le projet ALBAN BALADNA en Égypte construit pour former des petits exploitants agricoles producteurs de lait a obtenu des résultats significatifs. Le projet a été co-créé par Danone Egypte, Care International avec le soutien du Fonds Danone pour l'Ecosystème. Le projet recrute et forme des femmes leaders de communauté afin d'assurer l'accès à l'éducation des fermiers (hommes et femmes). Sur les 8000 fermiers ayant bénéficié du projet, 5000 sont des femmes.

A propos du Fonds Danone pour l'Ecosystème

Le Fonds Danone pour l'Écosystème est un fonds destiné à réaliser des projets d'intérêt général dans l'écosystème de Danone. Créé il y a dix ans en pleine crise financière mondiale, le Fonds souhaite promouvoir des modèles agricoles inclusifs et durables accessibles à tous au travers de projets favorisant la création d'emploi, le développement de petites et moyennes entreprises et le soutien des compétences.

Pour ce faire, le fonds adopte une démarche de co-création avec des acteurs locaux afin de maximiser son impact. Il travaille avec des organisations non gouvernementales pour comprendre les besoins et le contexte local afin d'adapter les interventions et les approches de manière à maintenir une forte légitimité auprès de leurs bénéficiaires.

Au cours des dix dernières années, il a notamment participé et aidé à construire plus de 90 projets avec 90+ ONG partenaires dans 36 pays différents. Le fonds apporte à la fois sa connaissance dans le domaine et son support financier pour aider à la transition. Ces projets ont directement renforcé l'expertise et l'activité de plus de 69.000 personnes et amélioré les conditions de vie de plus de 4,8 millions de personnes.