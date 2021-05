Communiqué de presse – Paris, le 17 mai 2021

Danone annonce la nomination d’Antoine de Saint-Affrique au poste de Directeur Général

Antoine de Saint-Affrique a été nommé aujourd’hui directeur général de Danone à compter du 15 septembre 2021. La décision du Conseil d'Administration de ce soir est l’aboutissement d’un processus de sélection rigoureux, piloté par le Comité Gouvernance. Antoine de Saint-Affrique prendra la succession de la direction générale par interim menée conjointement par Véronique Penchienati-Bosetta et Shane Grant.

Le Conseil a également décidé de proposer la nomination d’Antoine de Saint-Affrique au Conseil d’Administration de Danone lors de la prochaine Assemblée Générale annuelle, prévue en avril 2022.

Antoine de Saint-Affrique rejoint Danone en provenance de Barry Callebaut, leader mondial de la fabrication de produits à base de cacao et de chocolat, dont il a été nommé Directeur général en octobre 2015. Avant cela, Antoine de Saint-Affrique avait occupé plusieurs postes de direction chez Unilever, leader mondial de biens de consommation courante, dont il dirigea notamment la division alimentation.

Gilles Schnepp, Président du Conseil d’Administration, déclare :

« Le Conseil d'Administration a tenu son engagement de rechercher et de trouver dans les meilleurs délais le meilleur dirigeant pour conduire Danone et la prochaine étape de son développement. C’est un nouveau chapitre de la gouvernance de l’entreprise qui s’ouvre aujourd’hui, dans la droite ligne de la transition initiée par le Conseil depuis quelques semaines. Nous sommes unanimement convaincus qu’Antoine de Saint-Affrique est un leader exceptionnel du secteur des biens de consommation. Son parcours et son bilan en matière d'innovation et de résultats sont remarquables. Il apportera à Danone la combinaison idéale de vision stratégique, d'expérience internationale de notre industrie et d'excellence dans l’exécution opérationnelle. Le Conseil d'Administration est convaincu qu’Antoine, entouré des autres membres de l'équipe dirigeante, créera durablement de la valeur pour nos actionnaires et pour toutes nos parties prenantes. Antoine a démontré sa capacité à mettre en œuvre avec succès une stratégie de croissance responsable et durable tout à fait cohérente avec notre Mission et nos objectifs de long terme. Il aura toute la latitude qui est celle d’un directeur général pour apprécier et orienter la stratégie de Danone pour le futur. Enfin, tout en accueillant Antoine, qu’il me soit permis de remercier Véronique et Shane, au nom du Conseil, pour leur professionnalisme exemplaire dans la direction intérimaire conjointe de Danone qu’ils exerceront jusqu’au 15 septembre. »

Antoine de Saint-Affrique déclare :

"Je suis fier et honoré de rejoindre et de bientôt diriger une entreprise qui a toujours été une source d'inspiration pour moi. J'ai la plus grande admiration pour le riche héritage de Danone et son esprit pionnier dans tous les domaines : son portefeuille de marques fortes et innovantes qui apportent depuis si longtemps la santé par l'alimentation aux populations du monde entier ; son double projet social et économique qui est au cœur de la raison d’être de l'entreprise depuis des décennies ; sa culture forte et unique qui promeut la diversité et l'inclusion. Je crois profondément que Danone a cette capacité à façonner les modes d’alimentation à travers le monde, et je suis impatient d'écrire, avec tous les Danoners, le Comité Exécutif et le Conseil, le prochain chapitre de notre croissance et du développement de sa Mission d’entreprise."

Éléments biographiques

Antoine de Saint-Affrique (né en 1964) est Directeur Général de Barry Callebaut depuis le 1er octobre 2015.

De septembre 2011 à septembre 2015, Antoine de Saint-Affrique a été président d'Unilever Foods et membre du comité exécutif du groupe Unilever, où il était responsable d'activités représentant un chiffre d'affaires total de 12,4 milliards d'euros.

Auparavant, il était Vice-Président exécutif de l’activité de produits dermatologiques d'Unilever - un secteur de l'entreprise qui comprend des marques de premier plan telles que Dove, Lux, Lifebuoy et Pond's. De 2005 à 2009, Antoine de Saint-Affrique a été Vice-Président exécutif de la région Europe centrale et orientale d'Unilever - une zone couvrant 21 pays. Avant de rejoindre Unilever en 2000, Antoine de Saint-Affrique était Vice-Président Marketing et Associé de la société Amora Maille, une entreprise alimentaire rachetée au groupe Danone par LBO.

Antoine de Saint-Affrique a vécu en Afrique, aux États-Unis, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Russie et au Royaume-Uni. Il a été officier de réserve de la marine française entre 1987 et 1988.

Il est membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce américano-suisse, et dirigeant non-exécutif de Burberry PLC, une société du FTSE 100.

Antoine de Saint-Affrique est diplômé de l'ESSEC (1987) et a obtenu une qualification en formation des cadres de la Harvard Business School. Depuis 2004, il dirige le cours de marketing à Mines ParisTech (Corps des Mines).

A propos de Danone (www.danone.com)

Entreprise multi-locale parmi les leaders de l’alimentation, Danone se développe sur des catégories tournées vers la santé et en forte croissance à travers ses 3 métiers : les Produits laitiers et d’origine végétale, les Eaux et la Nutrition spécialisée. Avec un cadre d’action unique, ‘One Planet. One Health’, qui affirme que la santé des personnes et de la planète sont intimement liées, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires plus saines et plus durables. Pour accélérer cette révolution de l’alimentation et créer de la valeur durable et rentable sur le long terme pour toutes ses parties prenantes, Danone a défini neuf Objectifs pour 2030 et est devenue la première société cotée à adopter le statut d'Entreprise à Mission en France. Avec sa raison d’être - apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre - et des objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux inscrits dans ses statuts, Danone s'engage à agir de manière efficace, responsable et inclusive, en accord avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. D’ici 2025, Danone a pour ambition de devenir l'une des premières multinationales à obtenir la certification B Corp™. Avec plus de 100 000 salariés et des produits vendus dans plus de 120 pays, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 23,6 milliards d'euros en 2020. Le portefeuille de Danone comprend des marques internationales (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, entre autres) ainsi que des marques locales et régionales fortes (notamment AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Horizon Organic, Mizone, Oikos, Prostokvashino, Silk, Vega). Cotée sur Euronext Paris et présente sur le marché OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classée dans les principaux indices de développement durable, dont ceux gérés par Vigeo Eiris et Sustainalytics, ainsi que l'Ethibel Sustainability index, MSCI ESG Indexes, FTSE4Good Index Series, Bloomberg Gender Equality Index, et Access to Nutrition Index.

Pièce jointe