Danone : annonce la réexamination de tout ajustement à la composition du Conseil

17 mars (Reuters) - DANONE SA:
* DANONE : INFORMATIONS SUR LASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021
* AFIN D'ÊTRE EN MESURE DE PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS
FUTURS DE
L'ENTREPRISE, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A DÉCIDÉ DE MARQUER
UNE PAUSE ET DE RÉEXAMINER TOUT AJUSTEMENT IMMÉDIAT À LA
COMPOSITION DU CONSEIL
* CELA CONCERNE LES PROPOSITIONS DE NOMINATION D'ARIANE
GORIN ET
DE SUSAN ROBERTS EN TANT QU'ADMINISTRATRICES, QUI NE SERONT PAS
PRÉSENTÉES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
* PAR CONSÉQUENT, SEULS LE RENOUVELLEMENT ET LA NOMINATION
DES
ADMINISTRATEURS SUIVANTS SERONT SOUMIS AU VOTE DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 2021
* RENOUVELLEMENT DES MANDATS DE GUIDO BARILLA, CÉCILE
CABANIS,
MICHEL LANDEL ET SERPIL TIMURAY, ET RATIFICATION DE LA
COOPTATION DE GILLES SCHNEPP EN TANT QU'ADMINISTRATEUR, DÉCIDÉE
PAR LE CONSEIL EN DÉCEMBRE 2020
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(Gdansk Newsroom)