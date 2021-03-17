Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Danone    BN   FR0000120644

DANONE

(BN)
  Rapport
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Danone : annonce la réexamination de tout ajustement à la composition du Conseil

17/03/2021 | 19:12
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

17 mars (Reuters) - DANONE SA:

* DANONE : INFORMATIONS SUR LASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

* AFIN D'ÊTRE EN MESURE DE PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS FUTURS DE L'ENTREPRISE, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A DÉCIDÉ DE MARQUER UNE PAUSE ET DE RÉEXAMINER TOUT AJUSTEMENT IMMÉDIAT À LA COMPOSITION DU CONSEIL

* CELA CONCERNE LES PROPOSITIONS DE NOMINATION D'ARIANE GORIN ET DE SUSAN ROBERTS EN TANT QU'ADMINISTRATRICES, QUI NE SERONT PAS PRÉSENTÉES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

* PAR CONSÉQUENT, SEULS LE RENOUVELLEMENT ET LA NOMINATION DES ADMINISTRATEURS SUIVANTS SERONT SOUMIS AU VOTE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

* RENOUVELLEMENT DES MANDATS DE GUIDO BARILLA, CÉCILE CABANIS, MICHEL LANDEL ET SERPIL TIMURAY, ET RATIFICATION DE LA COOPTATION DE GILLES SCHNEPP EN TANT QU'ADMINISTRATEUR, DÉCIDÉE PAR LE CONSEIL EN DÉCEMBRE 2020 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur DANONE
19:24EMMANUEL FABER : Danone marque une pause dans les nominations à son conseil d'ad..
DJ
19:12DANONE  : annonce la réexamination de tout ajustement à la composition du Consei..
RE
19:07DANONE  : Informations sur l'Assemblée Générale 2021
PU
18:53DANONE  : Informations sur l'Assemblée Générale 2021
GL
18:15Bourse Zurich: les indices en recul en en attendant la Fed
AW
11:30Bourse Zurich: le SMI reste dans le rouge, avant les décisions de la Fed
AW
08:46Principales informations avant-Bourse
AW
07:14KÜHNE+NAGEL : Danone prolonge en Pologne, nouvel entrepôt
AW
16/03Chez Danone, les discordes internes ont ouvert le chemin aux activistes
RE
16/03LES MARCHÉS EN ACTION  : Emission du 16 Mars 2021
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur DANONE
Plus de recommandations
Données financières
CA 2020 23 736 M 28 251 M -
Résultat net 2020 1 915 M 2 279 M -
Dette nette 2020 12 038 M 14 327 M -
PER 2020 20,2x
Rendement 2020 3,38%
Capitalisation 38 781 M 46 113 M -
VE / CA 2020 2,14x
VE / CA 2021 2,12x
Nbr Employés 102 449
Flottant 91,8%
Graphique DANONE
Durée : Période :
Danone : Graphique analyse technique Danone | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique DANONE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 30
Objectif de cours Moyen 61,10 €
Dernier Cours de Cloture 59,72 €
Ecart / Objectif Haut 25,6%
Ecart / Objectif Moyen 2,31%
Ecart / Objectif Bas -24,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Emmanuel Faber Chairman & Chief Executive Officer
Juergen Esser Chief Financial, Technology & Data Officer
Domitille Doat-Le Bigot Chief Digital Officer
Jean-Michel Sévérino Lead Independent Director
Virginia A. Stallings Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
DANONE11.09%46 340
NESTLÉ S.A.-2.97%304 948
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.-1.18%80 815
THE KRAFT HEINZ COMPANY11.77%47 129
GENERAL MILLS, INC.0.37%36 087
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY14.62%32 556
RUBRIQUES
SERVICES GRATUITS
SERVICES FINANCIERS
APPLICATION MOBILE
SOLUTIONS
+33 (0)4 78 30 41 42
À PROPOS
Stock Market Quotes Interactive brokers The best of tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2021 Surperformance. Tous droits réservés. Les cotations sont fournies par Factset, Morningstar et S&P Capital IQ