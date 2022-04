Communiqué de presse – Paris, le 29 avril 2022

Danone noue un partenariat stratégique avec CCU

pour son activité Eaux en Argentine

Danone et Compañía Cervecerías Unidas (CCU) annoncent un partenariat stratégique dans le cadre duquel CCU Argentina s’est porté acquéreur d’une part minoritaire significative dans Aguas Danone de Argentina. Ce partenariat permettra aux deux entreprises de renforcer leur gamme de boissons, tout en renforçant leurs opérations dans le pays.

Un représentant d’Aguas Danone de Argentina a déclaré :

« Avec cette alliance stratégique, Danone s’allie avec un partenaire prestigieux dans la région. Notre accord est une étape importante permettant aux deux entreprises de se renforcer dans un marché fortement compétitif. Danone a noué plusieurs partenariats en Argentine dans son histoire, et nous sommes fiers qu’Aguas Danone de Argentina joigne ses forces à celles de CCU pour mieux servir les consommateurs argentins. »

Un représentant de Compañía Cervecerías Unidas a déclaré :

« Nous sommes fiers d’annoncer notre alliance avec Aguas Danone de Argentina. Elle nous permet d’adresser de nouvelles catégories de boissons dans le pays, tout en œuvrant conjointement au développement de marques telles que Villavicencio, Villa del Sur, Levité et Ser, entre autres. Notre accord permettra de dynamiser la catégorie des Eaux aux yeux des consommateurs, au travers d’une proposition de valeur plus forte. »





o o O o o

DÉCLARATIONS DE NATURE PRÉVISIONNELLE

Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Danone. Dans certaines hypothèses, vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de termes prospectifs tels que « estimer », « s’attendre à », « espérer », « anticiper », « escompter », « projeter », « perspectives », « objectif », « planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », « envisager », « probable », « pourrait », « devrait », « cibler », « viser », « fera », « croire », « continuer », « certain » et « convaincu », la forme négative ou plurielle de ces mots et d’autres termes qui ont un sens similaire. Les déclarations de nature prévisionnelle de ce document contiennent, de manière non limitative, des prédictions concernant les activités, opérations, directions, performance et résultats futurs de Danone.

Bien que Danone estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables, elles comportent de nombreux risques et incertitudes, et en conséquence les résultats réels pourront différer significativement des résultats anticipés dans ces déclarations de nature prévisionnelle. Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au document d’enregistrement universel de Danone (section « Facteurs de risques », dont la dernière version est disponible sur www.danone.com).

Sous réserve des exigences réglementaires, Danone ne s’engage pas à mettre à jour ou réviser publiquement une quelconque de ces déclarations de nature prévisionnelle. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres de Danone.

Pièce jointe