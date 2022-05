Danone : nouvelles commandes de lait infantile aux Etats-Unis

La FDA a fait un point jeudi soir sur les mesures prises pour fournir du lait infantile aux nourrissons souffrant de certaines allergies ou de conditions de santé critiques. Ce type de préparation médicale spécialisée pour nourrissons est actuellement en quantité insuffisante aux États-Unis. Environ 500 000 boîtes supplémentaires de préparations médicales spécialisées fabriquées par l'entreprise Nutricia de Danone seront acheminées vers les États-Unis.



Au cours des derniers mois, la FDA a travaillé avec Nutricia afin d'augmenter la production de ces produits dans ses installations et d'identifier un approvisionnement supplémentaire d'autres produits de préparation pour nourrissons.





LEXIQUE

FDA (Food and Drug Administration)

Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.