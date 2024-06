Communiqué de presse – Paris, 20 juin 2024

Danone ouvre le nouveau chapitre de sa stratégie Renew

Projetant l’entreprise dans le futur de la santé et de la nutrition

Danone organise ce jour un Capital Market Event pour partager son ambition stratégique à moyen terme et son plan de création de valeur pour la période 2025-2028.

Le prochain chapitre de Danone s'appuiera sur les fondamentaux que l'entreprise a rétabli au cours des deux dernières années : la science et l’innovation, la discipline opérationnelle et l’excellence dans l’exécution, et une gestion proactive de son portefeuille.



Danone se projette désormais vers le futur de la santé et de la nutrition en :

transformant progressivement sa façon d’aborder ses catégories notamment les protéines et la santé intestinale ;

élargissant l’horizon de certains de ses modèles économiques, accélérant notamment dans le domaine de la consommation hors domicile et de la nutrition médicale ;

continuant d’étendre son empreinte géographique.





Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général, a déclaré :

« Le Danone d'aujourd'hui n’est plus celui d'il y a deux ans. Les bases sont aujourd’hui en place pour que la science, les consommateurs et les patients soient véritablement au cœur d’une entreprise toujours plus en phase avec sa mission unique, centrée sur la santé. L’univers de l’alimentaire est entré dans une nouvelle ère : la santé, et plus précisément le rôle que l’alimentation joue dans la santé, deviendra de plus en plus déterminant. J’ai la conviction que cela nous donne une longueur d'avance pour entrer dans un monde différent et y tenir un rôle de leader. »

Engagé dans un modèle de création de valeur à long terme avec l’ambition de proposer des rendements attractifs, Danone prévoit, pour la période 2025-2028, une croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3% et +5% et une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires.

Cet objectif devrait permettre à Danone d’atteindre un ROIC structurellement à deux chiffres et son ambition de long terme de progresser vers un free-cash-flow atteignant 3 milliards d'euros.

Le Capital Market Event d'aujourd'hui sera diffusé à partir de 8h00 CET sur le site web de Danone. Les présentations et autres documents seront également disponibles sur le site www.danone.com

Toutes les références à la croissance du chiffre d’affaires en données comparables, au résultat opérationnel courant, au ROIC et au free cash-flow correspondent à des indicateurs non définis par les normes IFRS. La définition de ces indicateurs ainsi que leur rapprochement avec les états financiers, sont détaillés à la page 64 (Section 3.6 « Indicateurs financiers non définis par les normes IFRS » du Document d’Enregistrement Universel 2023, déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 12 mars 2024 et disponible sur le site internet de Danone (www.danone.com) dans la section « Investisseurs/ Publications & Evènements /Documents de Référence/ URD ».

DÉCLARATIONS DE NATURE PRÉVISIONNELLE

Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Danone. Dans certaines

hypothèses, vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de termes prospectifs tels que « estimer », « s’attendre à », « espérer », « anticiper », « escompter », « projeter », « perspectives », « objectif », « planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », « envisager », « probable », « pourrait », « devrait », « cibler », « viser », « fera », « croire », « continuer », « certain » et « convaincu », la forme négative ou plurielle de ces mots et d’autres termes qui ont un sens similaire. Les déclarations de nature prévisionnelle de ce document contiennent, de manière non limitative, des prédictions concernant les activités, opérations, directions, performance et résultats futurs de Danone.

Bien que Danone estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables, elles comportent de nombreux risques et incertitudes, et en conséquence les résultats réels pourront différer significativement des résultats anticipés dans ces déclarations de nature prévisionnelle. Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au document d’enregistrement universel de Danone (section « Facteurs de risques », dont la dernière version est disponible sur www.danone.com).

Sous réserve des exigences réglementaires, Danone ne s’engage pas à mettre à jour ou réviser publiquement une quelconque de ces déclarations de nature prévisionnelle. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres de Danone.

