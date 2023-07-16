16 juillet (Reuters) - Danone SA:
* A PRIS ACTE DU DÉCRET DES AUTORITÉS RUSSES QUI VISE À PLACER DANONE RUSSIE SOUS ADMINISTRATION EXTERNE TEMPORAIRE PAR LES AUTORITÉS RUSSES
* A LANCÉ LE 14 OCTOBRE 2022 UN PROCESSUS DE TRANSFERT DU CONTRÔLE DE SES ACTIVITÉS EDP EN RUSSIE, QUI PROGRESSAIT DE MANIÈRE CONFORME AU CALENDRIER PRÉVU
* SE PRÉPARE À PRENDRE TOUTES LES MESURES NÉCESSAIRES POUR PROTÉGER SES DROITS EN TANT QU'ACTIONNAIRE DE DANONE RUSSIE ET POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS DE L'ENTREPRISE DANS L'INTÉRÊT DE TOUTES LES PARTIES PRENANTES, ET EN PARTICULIER DE SES SALARIÉS
* CETTE DÉCISION N'A PAS D'IMPACT SUR LES OBJECTIFS FINANCIERS DE DANONE POUR L'ANNÉE 2023 (Rédaction de Paris)