Danone progresse encore dans le renouvellement

de son Conseil d’Administration avec deux nouvelles cooptations



Danone annonce que deux dirigeants de premier plan ont été cooptés par le Conseil d’Administration en qualité d’administrateurs indépendants :

Gilbert G h ostine , Directeur Général de Firmenich ;

, Directeur Général de Firmenich ; Lise Kingo, ancienne Directrice Générale et Directrice Exécutive du programme Pacte Mondial de l’Organisation des Nations Unies.

Gilbert Ghostine et Lise Kingo rejoindront le Conseil d’Administration respectivement à partir du 15 octobre et du 1er décembre. Ils remplaceront Guido Barilla, qui a décidé de quitter le Conseil par anticipation, et Cécile Cabanis, qui a quitté le Conseil le 30 juin.

Gilles Schnepp, Président du Conseil d’Administration, a déclaré :

« Je tiens tout d’abord, au nom du Conseil d’Administration, à chaleureusement remercier Guido Barilla pour sa participation active et pour la constance de son engagement dans les travaux du Conseil depuis 2018. Son sens aigu des affaires, son expérience dans le secteur des biens de grande consommation, son intégrité et sa clairvoyance, auront été un atout indéniable pour Danone.

La cooptation de Gilbert Ghostine et Lise Kingo est un progrès supplémentaire dans le renouvellement du Conseil d’Administration de Danone. Leur expérience de dirigeants ainsi que leur expertise dans les biens de grande consommation, la santé, la nutrition et le développement durable, seront un atout pour le Conseil dans le cadre de la mise en place de la stratégie Renew Danone. Je tiens à les remercier pour leur engagement, et me réjouis de notre future collaboration. »

Gilbert Ghostine est le Directeur Général de Firmenich, entreprise suisse leader mondial du secteur de fragrances et des arômes. Depuis sa prise de fonction en 2014, Gilbert a mené le repositionnement stratégique de Firmenich dans les segments Natural, Biotech et Life Sciences tout en développant l’entreprise dans le domaine de l’innovation digitale. Il a également contribué à élever Firmenich au rang de leader sur les sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Sous la direction de Gilbert, Firmenich a délivré une croissance organique solide, tout en exécutant 14 acquisitions stratégiques, la dernière en date étant la fusion prévue avec DSM au premier semestre 2023 - le mandat de Directeur Général de Gilbert prendra fin en 2023, une fois cette fusion achevée. Avant de rejoindre Firmenich, Gilbert a passé 21 ans chez Diageo, occupant plusieurs postes de direction sur quatre continents.

En juillet 2022, il a été nommé au Conseil d’Administration de la société Four Seasons Hotels and Resorts. Gilbert est de nationalité libanaise et a obtenu un Master en administration d’entreprise de l’Université Saint Joseph au Liban. Il a également complété l’Advanced Management Program de la Harvard Business School.

Lise Kingo est administratrice indépendante de Sanofi et Covestro, ainsi que membre non-exécutif du conseil de la société d’investissement Aker Horizons.

Entre 2015 et 2020, Lise a été Directrice Générale et Directrice Exécutive du programme Pacte Mondial de l’Organisation des Nations Unies, la plus grande initiative mondiale en matière de développement durable visant à inciter les entreprises à aligner leurs pratiques et leurs stratégies sur les objectifs de développement durables des Nations Unies. Entre 2002 et 2014, Lise a été Vice-Présidente Exécutive et membre du Comité Exécutif de Novo Nordisk, en charge de la Conformité, des Ressources Humaines, de la Communication et de la Durabilité. Elle a occupé, en plus de 25 ans au sein de Novo Nordisk, plusieurs rôles de direction à travers le monde, jouant un rôle déterminant dans la définition de la stratégie commerciale durable et de l’image de marque de l’entreprise.

Originaire du Danemark, Lise est titulaire d’une licence de l’Université de Aarhus au Danemark, d’une licence en Marketing et Economie de la Copenhagen Business School et d’un master Responsibility & Business de l’Université de Bath au Royaume-Uni. Elle dispose également d’une certification d’administrateur délivrée par l’INSEAD en France.

Renouvellement du Conseil d’Administration de Danone – Rappel

Le 29 juillet 2021, Danone a annoncé le renouvellement complet de son Conseil d’Administration : à l'exception de Gilles Schnepp et des deux administrateurs représentant les salariés, tous les administrateurs actuels quitteront leurs fonctions d'ici l'Assemblée Générale de 2023.

Dans l'intervalle, Danone proposera l'élection de nouveaux administrateurs externes en vue de constituer un Conseil d’Administration plus indépendant et de taille réduite, présentant le bon équilibre de compétences, de perspectives et d'expérience dans le secteur des biens de grande consommation.

Composition du Conseil d’Administration de Danone au 1 er d écembre

Gilles Schnepp, Président

Valérie Chapoulaud-Floquet, Administratrice référente

Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général

Frédéric Boutebba, Administrateur représentant les salariés

Gilbert Ghostine

Lise Kingo

Michel Landel

Patrice Louvet

Géraldine Picaud

Susan Roberts

Bettina Theissig, Administratrice représentant les salariés

Serpil Timuray

