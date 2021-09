Danone : rachat d'obligations hybrides pour 500 millions

Danone annonce le succès de son offre de rachat partiel sur ses obligations hybrides émises le 30 octobre 2017 pour un montant total de 1,25 milliard d'euros, portant un premier coupon de 1,75% et une première option de remboursement le 23 mars 2023.



Il a accepté le rachat d'obligations existantes pour un total de 500 millions d'euros (à un prix de rachat de 103,118%) soit le même montant que celui de l'émission d'obligations hybrides ayant une première option de remboursement le 16 décembre 2026.



Le règlement-livraison des nouvelles obligations et de l'offre de rachat est prévu le 16 septembre. Danone a ainsi pu activement gérer son bilan et profiter de conditions de marché favorables, tout en maintenant le montant total d'obligations hybrides inchangé.



