Danone : réduit sa gamme de produits

Les supermarchés et les fabricants de produits alimentaires emballés luttent contre la hausse des coûts, provoquée par les pénuries et toutes sortes d'inflations allant du transport aux matières premières. Cette inflation galopante signifie également que les consommateurs se serrent la ceinture. Vendredi, Tesco a prévenu que les Britanniques achetaient moins, se tournaient vers des produits de marque propre moins chers et faisaient leurs courses plus souvent pour tenter de faire face à la crise du coût de la vie.

Au début de l'année, certains magasins d'alimentation ont été contraints de retirer des produits des rayons parce qu'ils n'avaient plus les moyens de les vendre. Ces facteurs incitent l'un des plus grands fabricants de produits alimentaires au monde à repenser la manière dont il vend ses produits les plus vendus, qui vont du yaourt Activia à l'eau Evian.

"L'inflation est une dynamique, en particulier en Europe, à laquelle nous devons commencer à nous habituer", a déclaré Ayla Ziz, directrice mondiale des ventes de Danone. L'entreprise a réduit le nombre d'unités de gestion des stocks (UGS), ce qui signifie que certains supermarchés proposeront moins de variantes des produits Danone en matière de saveurs et de tailles, a-t-elle ajouté. Le fait d'avoir moins d'UGS permettra de réduire les coûts par type de produit, a-t-elle ajouté, précisant que Danone examine son "portefeuille complet" avec chaque client pour déterminer les UGS qu'il souhaite supprimer.

Les entreprises de grande consommation comme Danone fabriquent de nombreuses versions d'un même produit, qu'il s'agisse de grands ou de petits pots du même yaourt, de différents parfums ou de packs économiques. Danone ne retire pas toute une ligne de produits du marché, mais la simplification de sa gamme signifie que certains d'entre eux pourraient être sacrifiés afin qu'il soit moins coûteux pour les détaillants de les stocker et de gérer un inventaire plus petit et moins complexe. Par exemple, les supermarchés devraient allouer moins d'argent au stockage, au contrôle et au transport des produits.

La dirigeante n'a pas précisé quelles gammes pourraient être visées. "Il ne s'agit pas d'une réduction globale de certains produits", a-t-elle expliqué.

Logique

Maria Castroviejo, analyste senior chez Rabobank Research, a déclaré que ces mesures étaient logiques pour les entreprises qui tentent d'être plus efficaces. De nombreuses entreprises ont fait quelque chose de similaire au début de la pandémie de COVID-19. "Si vous devez faire beaucoup de petits lots de différents produits, vous avez plus de perturbations, vous devez trouver plus d'ingrédients", a-t-elle expliqué. Danone veut "rester compétitif", c'est pourquoi il ne réduit pas ses promotions, mais vend plutôt moins de types de produits, ce qui l'aidera également à réduire ses coûts logistiques.

Selon Mme Ziz, Danone investit également dans des logiciels qui l'aident à fixer le prix des produits à un niveau plus précis que les consommateurs seront en mesure d'accepter. Ces mesures interviennent alors que les fabricants de produits alimentaires poursuivent les négociations prolongées sur les prix entamées l'année dernière avec les supermarchés, qui ont été particulièrement difficiles en Europe, où les frais de transport ont atteint un niveau record.