Danone : renforce son équipe dirigeante

Danone complète aujourd'hui son équipe de direction avec trois nominations au sein du Comité Exécutif : une Direction Générale Opérations, une Direction Générale Recherche, Innovation, Qualité et Sécurité Alimentaire et une Direction Générale Durabilité et Développement Stratégique. Trois professionnels internationalement reconnus - deux recrues externes et une interne - les piloteront, marquant une étape importante dans le renforcement des capacités d'exécution et d'innovation à court et à long-terme de l'entreprise.

Le Directeur Général Opérations sera en charge des fonctions Cycles et Achats, Industriel et Supply Chain avec l'ambition de renforcer la performance opérationnelle de Danone. Cette responsabilité sera confiée à Vikram Agarwal qui rejoint l'entreprise en janvier 2022, après une carrière de 33 ans à la tête de fonctions Achats, Industriel et Supply Chain dans le secteur des biens de consommation. Il assurera également la coordination End-to-end Design To Delivery.

La Directrice Générale Recherche, Innovation, Qualité et Sécurité Alimentaire pilotera la recherche scientifique, l'innovation, la qualité ainsi que les programmes de supériorité produit des marques de Danone dans chacune des catégories de l'entreprise. Cette responsabilité sera assurée par Isabelle Esser, qui rejoindra Danone à partir d'avril 2022, forte de plus de 25 ans d'expérience dans la direction de fonctions Recherche et Développement dans le secteur des biens de consommation.

Enfin, le Directeur Général Durabilité et Développement Stratégique remettra le développement durable au cœur de l'exécution et de la performance de Danone. Il sera également en charge d'identifier, d'évaluer et d'ouvrir des pistes nouvelles et durables de développement d'activités pour Danone en termes de catégories, de géographies et de modèles d'affaires. Henri Bruxelles, actuellement Directeur Général End-to-end Design To Delivery, aura la responsabilité de cette direction dès janvier 2022.

Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général, déclare :

« Le renforcement du Comité Exécutif de Danone, avec en particulier l'apport de deux personnalités à l'expertise reconnue, marque une étape importante du retour à ce qui fait de Danone une entreprise unique : la passion pour les marques et l'innovation, ainsi que l'excellence opérationnelle, combinées à un esprit pionnier en matière de durabilité. Détermination, passion et discipline sont la marque de cette équipe que je suis fier d'animer. ».