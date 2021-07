Danone : renoue avec la croissance au 2 e trimestre grâce à une contribution positive de toutes ses catégories

nouveau trimestre de forte croissance à deux chiffres, grâce à des investissements élevés et à des gains de parts de marché, et le segment Probiotiques affiche une croissance solide, porté par la marque Actimel. L'Amérique du Nord atteint pour la deuxième fois consécutive un chiffre d'affaires net record, porté par le retour à la croissance globale du segment des yaourts et par des gains de parts de marché, notamment pour les marques Oikos, Two Good et Activia. À cela s'ajoute une croissance soutenue du segment des crèmes à café, et une part de marché record dans le segment des laits bio. Concernant les Produits d'origine végétale, la croissance a été portée par les crèmes à café et les yaourts. Dans le Reste du Monde, le chiffre d'affaires affiche une croissance forte, grâce à une base de comparaison favorable en Amérique Latine et en Afrique, alors que la performance de la zone CEI reste modérée, dans un contexte sanitaire et macro-économique toujours difficile.

NUTRITION SPECIALISEE

Au S1 2021, le chiffre d'affaires de la Nutrition Spécialisée recule de -2,6% en données comparables. La marge opérationnelle courante baisse de -351 pb à 22,9%, essentiellement en raison d'un mix pays défavorable.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires augmente de +2,8% en données comparables, reflétant un recul en volume de -1,4% et une hausse de +4,2% en valeur, après un premier trimestre très négatif. La Nutrition pour Adultes, qui représente désormais près de 15% du chiffre d'affaires du pôle Nutrition Spécialisée, a enregistré une croissance proche de 10%, portée par toutes les régions et par tous les segments. La Nutrition Infantile a posté une croissance inférieure à 5%. En Europe, le chiffre d'affaires est en hausse de près de 10% grâce à de faibles bases de comparaison. En Chine, la performance reste contrastée. Les labels domestiques affichent une croissance positive malgré une base de comparaison élevée, clôturant le semestre avec une croissance autour de 5%. Les plateformes de ventes en ligne de labels internationaux délivrent une forte croissance, tandis que les canaux transfrontaliers indirects (Daigous, Friends & Family et Hong-Kong) restent sous pression, enregistrant un déclin en ligne avec les baisses comprises entre -45% et -60% enregistrées au second semestre de l'année dernière. La part de marché de la marque Aptamil reste résiliente. Dans le reste du monde, les plateformes de Danone affichent à nouveau un trimestre de croissance solide.

EAUX

Au S1 2021, le chiffre d'affaires des Eaux progresse de +4,5% en données comparables, grâce à la reprise graduelle des volumes, et un effet favorable du mix pays et du mix produits. La marge opérationnelle courante progresse de +219 pb à 8,5%, malgré un contexte de forte inflation, grâce à la reprise des volumes, au mix produits favorable et à d'importants efforts de productivité, notamment au niveau de la couverture des achats de plastique.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires est en hausse de +19,5% en données comparables, reflétant une hausse de +6,6% en volume et de +12,9% en valeur. L'Europe affiche une croissance forte à deux chiffres, grâce à la reprise de la mobilité et à des gains de parts de marché dans des pays clés, tels que la France, l'Allemagne, le Royaume- Uni et la Pologne. Dans le Reste du Monde, Mizone en Chine clôture un troisième trimestre consécutif de croissance positive, enregistrant une croissance légèrement supérieure à 10% et de nouveaux gains de parts de marché en ce début de haute saison de consommation. L'Indonésie et l'Amérique latine génèrent une croissance forte à deux chiffres au T2, grâce à une faible base de comparaison, mais la mobilité reste très limitée et volatile, ces régions étant toujours très exposées aux infections de la Covid en raison de taux de vaccination très bas.

Résultat net et bénéfice net par action

Les Autres produits et charges opérationnels s'établissent à -700 millions d'euros, contre -123 millions l'année précédente, ce qui résulte principalement du projet Local First et de la transformation des opérations de Danone. La marge opérationnelle publiée diminue par conséquent de -576 pb, de 13,0% à 7,2%.

La charge financière nette diminue de 42 millions d'euros, à -129 millions d'euros, grâce notamment à la diminution du coût de la dette nette après le remboursement en 2020 de deux obligations assorties de taux comparativement élevés, et l'émission en juin 2021 d'une nouvelle obligation, assortie d'un coupon à 0%. Le taux d'imposition courant s'élève à 27,5%, un niveau proche de celui de l'année précédente. Le Résultat net courant des sociétés mises en équivalence baisse fortement, de 21 à 9 millions d'euros, essentiellement en raison de la cession des participations que Danone détenait dans Mengniu et Yakult. Par ailleurs, Danone est engagé dans un processus de cession de sa participation de 20% dans la joint-venture de produits laitiers frais créée conjointement avec Mengniu, qui est

