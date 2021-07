Danone renouvellera progressivement son conseil d'administration d'ici son AG 2023

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe agroalimentaire Danone a annoncé jeudi le renouvellement progressif de son conseil d'administration, une nouvelle étape dans l'évolution de la gouvernance du groupe.

Cette "refonte" de la composition du conseil d'administration a été "proposée par l'ensemble des administrateurs pour servir la performance et la mission de Danone pour les années à venir", a indiqué le groupe dans un communiqué publié en marge de ses résultats semestriels.

Le renouvellement du conseil sera réalisé d'ici à l'assemblée générale du printemps 2023. "Concrètement, les administrateurs dont le mandat vient à échéance en avril 2022 ont décidé de ne pas en solliciter le renouvellement", a précisé Danonce.

"Les autres administrateurs (hormis le président et les deux administrateurs représentant les salariés) ont décidé de ne pas solliciter leur renouvellement avec un an d'anticipation (soit avec effet à l'assemblée générale d'avril 2022 ou avril 2023)", a ajouté le groupe.

Lors des assemblées générales 2022 et 2023, sera proposée l'élection de nouveaux administrateurs avec l'objectif de constituer au total un conseil d'administration de 12 membres - y compris les deux administrateurs représentant les salariés, a précisé Danonce.

Comme annoncé le 17 mai, le conseil proposera la candidature d'Antoine de Saint-Affrique comme administrateur dès la prochaine assemblée générale.

Le groupe a fait ces nouvelles annonces alors qu'en mai, Antoine de Saint-Affrique a été nommé directeur général, poste que le responsable occupera à compter du 15 septembre. Antoine de Saint-Affrique avait annoncé le mois précédent son départ du groupe belgo-suisse Barry Callebaut, qu'il a dirigé pendant six ans.

En tant que directeur général, le dirigeant aura pour mission de redynamiser les ventes de Danone, fragilisées par la crise sanitaire, et plus largement de fixer un nouveau cap après la crise de gouvernance qui a secoué le groupe tricolore.

Le conseil d'administration de Danone avait mis fin à la mi-mars au mandat d'Emmanuel Faber et annoncé la dissociation des fonctions de président et directeur général après plusieurs mois de tensions alimentées par des fonds activistes, qui jugeaient le bilan de l'ancien responsable insuffisant et la gouvernance du groupe déficiente.

