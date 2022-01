Danone se réorganise en France avec une nouvelle gouvernance

Paris (awp/afp) - Danone a regroupé en France ses différentes branches au sein d'une "entité opérationnelle unique" avec une nouvelle gouvernance à sa tête, a annoncé lundi le géant agroalimentaire dans un communiqué.

La nouvelle entité, Danone France, réunira les trois grands métiers du groupe, les produits laitiers et d'origine végétale, la nutrition spécialisée et les eaux, qui étaient jusqu'à présent séparés. Danone promet ainsi une organisation "plus agile, plus autonome, qui favorise les synergies".

Le groupe a nommé un nouveau comité de direction de dix personnes à la tête de cette entité. François Eyraud, qui dirigeait la division Produits Frais en France, en sera le directeur général.

"Je suis fier de prendre la direction générale de Danone France, au côté d'un comité de direction incarnant une grande diversité de parcours et d'expériences et incarnant la nouvelle dynamique que nous souhaitons insuffler pour une croissance durable et rentable", a-t-il déclaré dans le communiqué.

Il sera notamment accompagné d'un nouveau directeur financier, Fréderic Chevalier (auparavant directeur financier des Produits laitiers Frais pour la zone Europe du Sud), d'un directeur des stratégies de croissance, Jérôme Goure (ancien directeur marketing des Produits laitiers en France) et d'une directrice des marques, Rita Pestana, qui était vice-présidente de Volvic au niveau mondial.

Danone France représente un chiffre d'affaires d'environ deux milliards d'euros (2,1 milliards de francs suisses), d'après le communiqué. Au niveau mondial, le groupe agroalimentaire affichait en 2020 un chiffre d'affaires de 23,6 milliards d'euros.

Pour se développer et assurer une "croissance durable et rentable", Danone France compte s'appuyer sur "la santé, le végétal, le local, le bio ou encore l'e-commerce". L'entreprise promet d'"accélérer sa capacité d'innovation", de renforcer ses marques et de "transformer son outil de production pour répondre aux attentes des consommateurs".

Elle se félicite aussi dans son communiqué d'avoir reçu la certification "B Corp" pour ses 26 marques en France, un label censé garantir de hautes performances sociales, environnementales en matière de transparence et gouvernance. En mai 2020, Danone s'était engagé à l'obtenir pour l'ensemble de ses activités dans le monde d'ici cinq ans.

Le groupe, ébranlé par la crise sanitaire et l'éviction de son PDG Emmanuel Faber en mars 2020, a depuis septembre un nouveau patron, Antoine de Saint-Affrique. Ce dernier a maintenu le plan "Local First" de son prédécesseur, qui prévoit un profond remaniement de l'organigramme de Danone. Il implique la suppression nette de 1.850 postes dans le monde dont 425 postes en France d'ici fin 2022, principalement dans l'encadrement.

afp/buc