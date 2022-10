Danone : vers un transfert du contrôle de l'EDP en Russie

Danone annonce sa décision de lancer le processus de transfert du contrôle de son activité Essential Dairy and Plant-based (EDP) en Russie, 'meilleure option pour assurer la continuité de la performance opérationnelle de cette activité'.



Durant les neuf premiers mois de 2022, l'activité EDP en Russie a représenté environ 5% du chiffre d'affaires consolidé de Danone, mais a eu une contribution dilutive à la croissance des ventes en données comparables et à la marge opérationnelle courante du groupe.



L'opération pourrait entraîner une dépréciation allant jusqu'à un milliard d'euros. Danone prévoit, à l'issue de l'opération, qui sera soumise à l'approbation des autorités compétentes, de déconsolider son activité EDP en Russie.



