Paris (awp/afp) - En 2023, l'inflation a soutenu les ventes de Danone mais le géant français de l'agroalimentaire veut se concentrer en 2024 sur d'autres sources de croissance et regagner des clients, alors que le volume des ventes semble repartir.

Pour l'année 2023, le groupe a réalisé 27,6 milliards d'euros de ventes, un chiffre quasi identique à celui de 2022 mais en progression de 7% hors effets de change, selon un communiqué publié jeudi.

Le bénéfice net fléchit de 8% en raison d'un effet comptable, à 881 millions d'euros, mais le bénéfice net hors éléments exceptionnels, mis en avant par le groupe, progresse de 3,5% à 2,3 milliards d'euros.

2023 était "une bonne année", "tous les chiffres vont dans la bonne direction", s'est félicité auprès de l'AFP le directeur financier, Juergen Esser.

Le groupe prévoit de verser aux actionnaires un dividende en hausse de 5% au titre de l'exercice 2023, à 2,10 euros, soit un "retour au niveau record de 2019".

Les ventes 2023 ont été tirées par la hausse des prix, compensant une légère baisse des volumes et la vente de produits moins rentables, alors que le pouvoir d'achat des clients a souffert de l'inflation élevée.

Cette tendance s'est inversée au quatrième trimestre, avec un effet des prix plus faible et une contribution positive des volumes et du type de produits vendus, plus chers et rentables.

Parmi les explications: le retrait des rayons de 20% de produits, en général peu performants, et un choix de produits proposés à la vente plus orienté vers les marges, a résumé M. Esser.

"La dernière fois que l'entreprise a connu une croissance de volume, c'était il y a dix ans", a souligné le directeur financier.

Dans le détail, les régions Europe, Amérique du Nord ainsi que Chine, Asie du Nord et Océanie voient leurs volumes progresser au quatrième trimestre.

Le chiffre d'affaires annuel augmente également au total pour ces trois régions, en données publiées et hors effets de change.

L'activité phare EDP, qui regroupe notamment les yaourts Danone et Actimel, voit son chiffre d'affaires augmenter de 6,6% hors effets de change (-3,2% en données publiées), avec une baisse des volumes et de la rentabilité des produits sur l'année 2023 - mais une hausse au quatrième trimestre.

"Produits gagnants"

"L'inflation à laquelle nous étions exposés s'est réduite de trimestre en trimestre, ce qui veut dire que nous en répercutons moins à nos clients", a expliqué M. Esser à l'AFP.

Pour 2024, Danone compte mettre l'accent sur des produits plus rentables et conquérir plus de clients.

Auprès des analystes, le patron Antoine de Saint-Affrique a affiché comme objectif d'"améliorer la qualité de la croissance".

"Nous nous concentrons désormais réellement sur la compétitivité et les parts de marché", a souligné M. Esser. "On se concentre sur les (produits) gagnants."

Les ajustements des prix seront "sélectifs" et "plus aussi larges" que ces derniers deux mois, a-t-il indiqué.

Danone a réalisé un bénéfice hors éléments exceptionnels meilleur que ce que prévoyaient les analystes sondés par Bloomberg, mais le chiffre d'affaires ressort légèrement en deçà des attentes.

Le bénéfice net du groupe a souffert d'une charge de 1,4 milliard d'euros due à des dépréciations, notamment 700 millions liés aux opérations en Russie et 400 millions en raison de la vente de deux marques américaines de produits laitiers bio, Horizon Organic et Wallaby.

"Les résultats sont constants et assez bons" pour plaire aux marchés" financiers, remarquent les analystes de Jefferies. "Le plan de redressement (lancé il y a deux ans, ndlr) semble fonctionner pour l'instant."

Les trois dernier mois de l'année sont "encore un trimestre solide", souligne RBC Europe.

L'action de Danone a fini à l'équilibre (-0,10% à 61,64 euros), dans un marché en nette hausse de 1,27%.

afp/rp