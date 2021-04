En quête d'un nouveau patron, Danone mise sur une reprise

Paris (awp/afp) - Le groupe Danone compte sur les mois qui viennent pour redresser son chiffre d'affaires, en baisse de plus de 9% au premier trimestre, après avoir changé de direction sur fond de défiance des actionnaires.

Après un feuilleton de plusieurs mois, des fonds d'investissement avaient obtenu à la mi-mars le départ du PDG Emmanuel Faber, remplacé à la présidence du conseil d'administration par Gilles Schnepp.

Le fleuron français de l'agroalimentaire (marques Actimel, Evian, Blédina...) s'est au même moment mis en quête d'un nouveau directeur général, poste occupé depuis 2014 par Emmanuel Faber, nommé ensuite président directeur général en 2017.

De janvier à mars, Danone a enregistré un chiffre d'affaires de 5,66 milliards d'euros (6,24 milliards de francs suisses), en baisse de 9,4% sur an. Le recul est ramené à -3,3% hors effets de périmètre et de changes, selon un communiqué.

Le groupe dit pâtir des "effets défavorables liés au Covid" ainsi que de la base de comparaison élevée du premier trimestre 2020, marqué par des achats de précaution des consommateurs en passe d'être confinés.

"Notre performance du premier trimestre est conforme aux attentes et nous maintenons notre prévision de retour à une croissance du chiffre d'affaires en données comparables [hors périmètre et changes] dès le deuxième trimestre, et de retour à la croissance rentable au second semestre 2021", soulignent Véronique Penchienati-Bosetta et Shane Grant, cités dans le communiqué.

Ils dirigent conjointement le groupe en attendant que le nouveau directeur général soit trouvé.

Le groupe prévoit toujours une marge opérationnelle courante "globalement en ligne avec celle de 2020", qui était de 14% (contre 15,2% en 2019).

"Il n'y a pas de grosse surprise dans les résultats d'aujourd'hui", relève auprès de l'AFP Laura Parisot, analyste chez Alpha Value.

L'annonce d'un "nouveau CEO (directeur général) n'est pas attendue avant le troisième voire le quatrième trimestre. Or tant qu'il n'y a pas de nouveau CEO, il n'y pas de nouvelle stratégie", remarque-t-elle.

"Bon point" pour le végétal

Vers 09H30 (07H30 GMT) à la Bourse de Paris, le titre perdait 1,92% à 59,18 euros, dans un CAC 40 en baisse de 0,41%.

Une nouvelle fois, c'est le pôle Eaux qui subit la plus forte baisse (-14,9%), "toujours pénalisé par des taux de mobilité des consommateurs encore inférieurs aux niveaux pré-Covid", souligne Danone.

Le pôle Nutrition spécialisée recule de 11,8% et celui dédié aux Produits laitiers et d'origine végétale de 6,4%.

"Bon point", selon Mme Parisot : ce dernier pôle comprenant les yaourts et boissons lactées progresse de 1,6% en données comparables, "globalement tiré par le plant-based", les alternatives végétales aux produits laitiers.

Côté perspectives, le groupe note qu'"en dépit des incertitudes, une réouverture progressive des économies est anticipée à compter du second semestre, liée aux progrès des programmes de vaccination".

"Dans ce contexte, une accélération généralisée de l'inflation des prix du lait, des ingrédients, des emballages et des coûts logistiques est attendue", poursuit-il.

Danone indique par ailleurs avoir finalisé l'acquisition de la société Earth Island, "productrice des marques Follow Your Heart et pionnière des produits d'origine végétale aux États-Unis".

Il a aussi fini de convertir sa participation indirecte dans le géant chinois des produits laitiers Mengniu en une participation directe, préalable à son désengagement de ce groupe. Danone avait annoncé que les fruits de l'opération seraient reversés "dans leur majorité" aux actionnaires.

afp/fr