La Food and Drug Administration (FDA) a déclaré vendredi qu'elle autorisait les fabricants de yaourts à déclarer que le produit laitier peut réduire le risque de diabète de type 2, car de plus en plus d'Américains meurent de cette maladie et prennent des médicaments tels qu'Ozempic pour la combattre.

La FDA autorisera les fabricants de produits laitiers à déclarer que la consommation régulière de yaourt - au moins deux tasses ou trois portions par semaine - peut réduire le risque de diabète de type 2, selon des preuves scientifiques limitées, d'après une lettre publiée sur le site web de l'organisme de réglementation.

Le fabricant de yaourts Danone North America a demandé à la FDA d'autoriser cette allégation en 2018, après que la filiale de la société française Danone SA ait "remarqué que les preuves s'accumulaient et devenaient de plus en plus convaincantes" pour la soutenir, a déclaré Amanda Blechman, directrice de la santé et des affaires scientifiques de Danone North America.

Selon elle, tout fabricant de yaourts pourra utiliser cette allégation sur les yaourts à base de produits laitiers. Les concurrents de Danone sont General Mills, qui fabrique Yoplait, et la société privée Chobani. Selon le fournisseur de données Euromonitor, Chobani était le premier yaourt aux États-Unis en termes de valeur des ventes au détail en 2023, suivi par la marque Dannon de Danone.

Bien que de nombreux fabricants ajoutent du sucre au yaourt, l'étude a montré que le bénéfice était toujours présent, "quelle que soit la teneur en sucre ou en graisse", a déclaré M. Blechman.

Dans sa lettre, la FDA se dit préoccupée par le fait que l'utilisation de l'allégation pour les yaourts contenant une "quantité significative de sucres ajoutés pourrait apporter des calories vides au régime alimentaire". L'autorité de régulation a déclaré qu'elle "encourageait un examen attentif" de l'opportunité d'utiliser l'allégation sur les yaourts à forte teneur en sucres ajoutés.

Le yaourt Pina Colada en portion individuelle de Yoplait contient 13 grammes (0,5 once) de sucres ajoutés, un pourcentage élevé pour un régime quotidien, selon les directives de la FDA. Le yaourt Dannon creamy classic peach mango de Danone contient 9 grammes (0,3 once) de sucre ajouté.

M. Blechman a cité une étude publiée en 2014 par des chercheurs du département de nutrition de l'école de santé publique de Harvard, qui montre qu'une consommation plus importante de yaourt est associée à un risque plus faible de diabète de type 2, ce qui a incité Danone à demander à la FDA d'autoriser cette allégation.

Elle précise que la demande de Danone à la FDA cite 32 études à l'appui de l'allégation selon laquelle la consommation de yaourt réduit le risque de diabète de type 2, ce qui n'est pas le cas pour d'autres types de produits laitiers. Bien que Blechman ait ajouté que les études ne permettent pas de déterminer précisément pourquoi le yaourt réduit le risque de la maladie, elle a déclaré que cela pourrait être dû aux cultures vivantes dans l'aliment qui fermentent le lait.

Six des 32 études citées dans la demande de Danone à la FDA ont été financées, au moins en partie, par Danone ou une société apparentée, a indiqué l'entreprise.

L'allégation ne s'applique pas aux yaourts non laitiers fabriqués à partir d'ingrédients tels que les amandes, la noix de coco et le soja, a précisé M. Blechman.

Danone "évalue comment et où communiquer" la nouvelle allégation de manière à ce qu'elle soit facile à comprendre, a-t-elle ajouté.

Par le passé, la FDA a autorisé des allégations similaires concernant le jus de canneberge, qui réduit les risques d'infections urinaires récurrentes, et les céréales complètes, qui limitent le risque de diabète.