Les marchés se concentreront sur les prévisions pour cette année, notamment sur la capacité du fabricant de KitKat et de Nescafé à augmenter les prix sans mettre en danger la croissance des volumes et les parts de marché. Les perspectives pour le café, les produits pour animaux de compagnie et les aliments à base de plantes qui ont bénéficié de la pandémie seront examinées de près.

Toute indication selon laquelle la société pourrait réduire davantage sa participation dans le groupe de cosmétiques L'Oréal, peut-être pour financer une acquisition importante, fera également les gros titres.

Les ventes organiques, qui excluent les fluctuations des taux de change et les acquisitions, devraient augmenter de 7,1 % sur l'ensemble de l'année, dont une hausse de 5,2 % des volumes et une augmentation de 1,8 % des prix, selon un consensus établi par la société.

Ces prévisions impliquent un ralentissement au dernier trimestre par rapport au taux de croissance de 7,6 % enregistré au cours des neuf premiers mois.

Sous la pression de la flambée des coûts des matières premières, de l'énergie, des transports et de la main-d'œuvre, la marge d'exploitation de Nestlé devrait légèrement baisser à 16,7%, contre 16,9% en 2020.

Son homologue Unilever a mis en garde la semaine dernière contre une baisse de sa rentabilité, car il peine à augmenter suffisamment ses prix pour compenser la hausse des coûts.

"L'avertissement d'Unilever sur sa marge a clairement secoué le marché", a déclaré Jon Cox, analyste chez Kepler Cheuvreux.

"Cependant, j'ai tendance à penser que Nestlé est dans des catégories plus haut de gamme et qu'il devrait être en mesure de plus ou moins compenser les pressions inflationnistes par les prix en 2022."

Martin Deboo, analyste chez Jefferies, a rétrogradé Nestlé à "sous-performance" le mois dernier, soulignant les comparaisons difficiles dans le café et les produits pour animaux de compagnie et les vents contraires sur les marges cette année.

Les actions de Nestlé, en baisse de 8 % depuis le début de l'année, se négocient à plus de 24 fois les bénéfices futurs, selon les données de Refinitiv, ce qui représente une prime importante par rapport à Danone et Unilever.

En décembre, Nestlé a réduit sa participation dans L'Oréal à 20,1% et a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 20 milliards de francs suisses (21,65 milliards de dollars). Elle a également acquis récemment une participation majoritaire dans le fabricant de protéines en poudre Orgain.

(1 $ = 0,9238 franc suisse)