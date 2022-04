La valeur du jour à Paris - Danone soutenu par la spéculation

Danone bondit de 7,9% à 56,78 euros. Le groupe agroalimentaire a dévoilé ce matin un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes et confirmé ses objectifs annuels. Pour autant, le titre semble plutôt soutenu par la spéculation. Selon La Lettre A, Lactalis envisage une offre sur la totalité ou une partie de Danone. Toutes les options seraient sur la table. Un porte-parole de Danone a réagi en assurant que son groupe n'avait aucun plan de cession de ses trois catégories d'actifs (lProduits laitiers et d'origine végétale, Eaux, Nutrition Spécialisée).



A première vue, l'opération s'annonce complexe. En premier lieu, elle poserait des problèmes de concurrence dans le lait. Lactalis et Danone se partageant les titres de numéro un mondial selon les produits (laits en bouteille, yaourts frais, bio, etc.).



De plus le flottant de Danone est élevée (63,8%) et plusieurs fonds d'investissement et sociétés de gestion sont au capital (Artisan Partners, BlackRock,...). Il faudra les convaincre.



La capitalisation boursière de Danone dépasse ce matin les 39 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires 2021 de 24,3 milliards d'euros.



Lactalis n'est pas coté en Bourse. Les informations financières communiquées sont donc bien moindres. En 2020, son chiffre d'affaires s'est établi à 21 milliards d'euros avec des marques comme Lactel, Président ou Galbani. Le groupe est dirigé par Emmanuel Besnier, petit fils du fondateur, André Besnier.



Ce matin, avant la rumeur, Danone a confirmé ses objectifs annuels dans la foulée de la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel solide. Le groupe agroalimentaire a réalisé au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 6,236 milliards d'euros, en hausse de 10,2%. En organique, la croissance ressort à 7,1%. La multinationale propriétaire de Danao ou Evian s'est félicitée d'une "croissance de toutes les géographies en données comparables".



L'activité en Europe a grimpé de 5,7% et en Amérique du Nord, de 5,5%. Les ventes ont bondi de 15,3% en Chine et Asie du Nord portées par la Nutrition Spécialisée.



L'activité a progressé de 7% dans le Reste du Monde, soutenue par les Produits laitiers et d'origine végétale (EDP) ainsi que les Eaux.



Pour autant, Danone reconnait que l'environnement opérationnel va demeurer très volatil, marqué par des difficultés d'approvisionnement et une inflation généralisée attendue autour de 15% en 2022.



Aussi, malgré ce bon début d'année, le groupe a préféré confirmer son objectif d'une croissance du chiffre d'affaires comprise entre +3 et +5% en données comparables, portée par l'effet prix. La marge opérationnelle courante est attendue supérieure à 12%.

Jefferies reste à l'Achat sur Danone avec un objectif de cours de 58,5 euros. Les ventes trimestrielles sont ressorties supérieures aux attentes, soutenues par la Nutrition Spécialisée. "Un bond début d'année" reconnait le courtier.