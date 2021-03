Communiqué de presse - Paris, le 15 mars 2021

Nouvelle gouvernance pour Danone

Emmanuel Faber quitte ses fonctions de Président-Directeur Général

Gilles Schnepp nommé Président du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration de Danone annonce des changements importants de gouvernance.

Le Conseil a mis fin aux fonctions d'Emmanuel Faber comme Président-Directeur Général, et a nommé Gilles Schnepp Président du Conseil d'Administration avec effet immédiat. Le Conseil a par ailleurs décidé de nommer Véronique Penchienati-Bosetta, actuellement Directrice Générale International, et Shane Grant, actuellement Directeur Général Amérique du Nord, pour diriger conjointement l'entreprise pendant que la recherche d'un nouveau Directeur Général se poursuit. Véronique Penchienati-Bosetta (Directrice Générale) et Shane Grant (Directeur Général Délégué) travailleront ensemble pour assurer la continuité opérationnelle de l'entreprise.

La priorité du nouveau Président et du Conseil d'Administration sera de conduire la transition, notamment à travers la recherche d'un nouveau Directeur Général. Danone a mandaté un cabinet de recrutement international pour mener à bien cette recherche. Gilles Schnepp et le Comité de Gouv ernance superviseront ce processus afin de s'assurer qu'un dirigeant d'envergure internationale soit nommé. Dans le cadre de sa mission, Gilles Schnepp sera appuyé par Laurent Sacchi, Directeur délégué à la Présidence, Juergen Esser, Directeur Général Finances, et par l'ensemble des membres du Comité Exécutif.

Le Conseil d'Administration est convaincu de la nécessité d'allier un fort niveau de performance économique au respect du modèle unique d'entreprise à mission de Danone, en s'appuyant sur la force de son portefeuille de marques et sur la qualité exceptionnelle de ses équipes.

Gilles Schnepp, Président de Danone, a déclaré : " C'est un honneur d'être nommé Président du Conseil d'administration de Danone à ce moment important pour l'entreprise. J'ai une grande admiration pour l'histoire de Danone et sa contribution à la société à travers son positionnement santé et son engagement en faveur du développement durable. La priorité du Conseil est désormais de conduire la transition de Danone vers une gouvernance renforcée. Cela passe par une accélération du processus de recrutement d'un nouveau Directeur Général, tandis que Véronique et Shane assureront la direction de l'entreprise pendant la période de transition. Je serai heureux de travailler avec le Conseil pour appuyer ces derniers dans leur rôle, ainsi que l'ensemble de l'équipe de direction dans l'accélération de nos efforts pour créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes."

Pour tous renseignements complémentaires :

Relations media : 01 40 70 11 89 - Relations Investisseurs : 01 44 35 20 76

Danone : 17, Boulevard Haussmann, 75009 Paris

"Le Conseil et moi souhaitons remercier Emmanuel pour son rôle à la tête de Danone et sa contribution considérable à l'entreprise depuis 1997, et depuis 2014 en tant que Directeur Général puis Président-Directeur Général. Sa vision et son engagement en faveur de One Planet, One Health ont été novateurs et ont permis à Danone de devenir une référence mondiale du développement durable. Il laisse une base solide sur laquelle Danone pourra s'appuyer pour accélérer sa croissance. Je tiens également à profiter de cette occasion pour remercier nos salariés qui œuvrent dans le monde entier à la croissance et au développement de l'entreprise pour ses consommateurs, ses clients et ses parties prenantes.".

Biographies

Gilles Schnepp

Diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) en 1981, Gilles Schnepp a commencé sa carrière en 1983 chez Merrill Lynch France, dont il est devenu Vice-Président. Il a ensuite rejoint Legrand en 1989, où il a occupé différentes fonctions avant d'être nommé Directeur Général des Opérations en 2000. Il a intégré le Comité Exécutif et le Conseil d'Administration en 2001, puis en est devenu Vice-Président et Directeur Général en 2004. Entre 2006 et 2018, il a été Président-Directeur Général de Legrand. Gilles Schnepp a été Président du Conseil d'Administration entre 2018 et 2020. Depuis 2020, il est conseiller d'exploitation de Clayton, Dubilier & Rice.

Il est aujourd'hui également administrateur de Legrand, Saint-Gobain et Sanofi.

Véronique Penchienati-Bosetta

Véronique Penchienati-Bosetta a rejoint Danone en 2001. Après avoir exercé des responsabilités marketing et de direction générale, elle est nommée Directrice Générale Growth & Innovation en 2017, et entre au comité Exécutif de Danone en 2018. Sous sa Direction, les ventes e-commerce Growth & Innovation ont doublé entre 2017 et 2020, et les initiatives liées à l'innovation ont augmenté de 40%. En 2019, Véronique devient Directrice Générale Nutrition Spécialisée avant d'être nommée Directrice Générale International en novembre 2020. Avant de rejoindre Danone, Véronique Penchienati-Bosetta a occupé différents postes dans le secteur de la Santé et de la Beauté, notamment chez Procter & Gamble dans des fonctions de Direction marketing.

Shane Grant

Shane Grant a été nommé Vice-Président Exécutif et Directeur Général de Danone North America en mai 2020. Avant de rejoindre Danone, Shane Grant a passé près de 20 ans chez The Coca-Cola Company, où il a occupé diverses responsabilités dans les fonctions marketing, commerciale et de direction générale, notamment en tant que Directeur Général de Glacéau et Président de Coca-Cola Canada, avant d'être nommé Président de l'activité boissons non gazeuses de Coca-Cola pour l'Amérique du Nord en janvier 2019.

A propos de Danone (www.danone.com)

Entreprise multi-locale parmi les leaders de l'alimentation, Danone se développe sur des catégories tournées vers la santé et en forte croissance à travers ses 3 métiers : les Produits laitiers et d'origine végétale, les Eaux et la Nutrition spécialisée. Avec un cadre d'action unique, 'One Planet. One Health', qui affirme que la santé des personnes et de la planète sont intimement liées, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires plus saines et plus durables. Pour accélérer cette révolution de l'alimentation et créer de la valeur durable et rentable sur le long terme pour toutes ses parties prenantes, Danone a défini neuf Objectifs pour 2030 et est devenue la première société cotée à adopter le statut d'Entreprise à Mission en France. Avec sa raison d'être - apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre - et des objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux inscrits dans ses statuts, Danone s'engage à agir de manière efficace, responsable et inclusive, en accord avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. D'ici 2025, Danone a pour ambition de devenir l'une des premières multinationales à obtenir la certification B Corp™. Avec plus de 100 000 salariés et des produits vendus dans plus de 120 pays, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 23,6 milliards d'euros en 2020. Le portefeuille de Danone comprend des marques internationales (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, entre autres) ainsi que des marques locales et régionales fortes (notamment AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Horizon Organic, Mizone, Oikos, Prostokvashino, Silk, Vega). Cotée sur Euronext Paris et présente sur le marché OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classée dans les principaux indices de développement durable, dont ceux gérés par Vigeo Eiris et Sustainalytics, ainsi que l'Ethibel Sustainability index, MSCI ESG Indexes, FTSE4Good Index Series, Bloomberg Gender Equality Index, et Access to Nutrition Index.

