UPDATE4 : Danone se réorganise pour affronter la crise et renouer avec la croissance

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les investisseurs saluent lundi le plan d'adaptation à la crise sanitaire du coronavirus présenté par Danone, devant permettre au groupe d'agroalimentaire de renouer avec une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5% en données comparables à moyen terme.

Ce plan inclut notamment une réorganisation du comité exécutif du groupe, une revue stratégique de son portefeuille d'actifs et prévoit d'"importantes réductions de coûts", a ajouté Emmanuel Faber, le PDG de Danone, lors d'une conférence avec des analystes.

"Toutes ces initiatives vont dans la bonne direction", estime Jefferies, qui prévient toutefois que "le chemin de la reprise sera long" pour Danone, dont le cours de Bourse progressait de 2,2%, à 54,46 euros, lundi en début de séance.

"Il n'est pas évident de savoir quand la nouvelle structure sera en mesure de tenir ses promesses dans un environnement difficile et instable", estime de son côté JPMorgan Cazenove. "Retrouver la trajectoire d'une croissance comparable de 3% à 5% pourrait nécessiter des ajustements plus importants que ceux dévoilés lundi", abonde Citigroup.

"La finalisation d'un plan détaillé ambitieux sera accélérée afin qu'il puisse être mis en oeuvre dès le premier trimestre de l'année prochaine, permettant, comme déjà annoncé, à l'entreprise de s'adapter au mieux aux défis posés par le Covid-19 et d'en saisir les opportunités significatives de croissance et d'efficacité", a expliqué Danone dans un communiqué.

Chaises musicales

Danone a confirmé que dans le cadre de sa nouvelle organisation, Cécile Cabanis quittera prochainement le groupe. Jusqu'alors directrice générale en charge des finances, Cécile Cabanis partira en février 2021, après la mise en oeuvre de ce plan d'adaptation et après avoir assuré la transition avec son successeur, Jürgen Esser.

Vendredi, Challenges avait rapporté que Cécile Cabanis avait décidé de quitter le groupe sur fond de tension sur sa gouvernance. "Emmanuel Faber n'a pas voulu céder une once de son pouvoir", selon le magazine. Contactée par l'agence Agefi-Dow Jones vendredi, une porte-parole de Danone n'avait pas souhaité commenter ces informations après leur publication.

Danone a aussi annoncé lundi nommer deux directeurs généraux à la tête de grandes régions: Véronique Penchienati-Bosetta prendra les rênes de Danone International et Shane Grant, pilotera Danone Amérique du Nord.

"La nouvelle organisation prévoit également la création d'une nouvelle fonction stratégique regroupant de manière intégrée les compétences locales et globales en Recherche et Innovation, Cycles et Achats, Opérations (production et chaîne de distribution) et Qualité", avec à sa tête Henri Bruxelles en tant que directeur général "End-to-End Design to Delivery", a annoncé Danone.

Danone a également lancé une revue stratégique "très profonde" de son portefeuille d'actifs, a déclaré Cécile Cabanis lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Cette revue stratégique a pour but "d'aligner les contours" du portefeuille de Danone "avec son agenda de croissance rentable", a précisé le groupe dans son communiqué. Ce processus débute par une "revue immédiate des options stratégiques en Argentine et pour la marque Vega, dont les ventes combinées représentent environ 500 millions d'euros", a indiqué Danone.

De nouveaux objectifs pour 2020

Danone a indiqué viser une marge opérationnelle courante de 14% et un flux de trésorerie disponible de 1,8 milliard d'euros cette année, alors que son chiffre d'affaires a montré des signes d'amélioration au troisième trimestre, en rythme séquentiel.

En avril dernier, les incertitudes liées à la pandémie de coronavirus avaient poussé Danone à retirer ses objectifs pour 2020. Le groupe tablait auparavant sur une croissance de ses ventes comprise entre 2% et 4% en données comparables, sur une marge opérationnelle supérieure à 15% et sur une croissance du bénéfice net par action récurrent d'environ 5%.

Au troisième trimestre, le spécialiste français des produits laitiers a vu son chiffre d'affaires atteindre 5,82 milliards d'euros, en baisse de 9,3% en données publiées et de 2,5% en données comparables par rapport au troisième trimestre 2019. Les revenus ont enregistré une amélioration séquentielle, puisqu'ils avaient reflué de 5,7% au deuxième trimestre, en données comparables.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est inscrit "légèrement en dessous des attentes", commente toutefois Invest Securities. D'après le consensus établi par Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires trimestriel de 5,94 milliards d'euros.

Les conséquences de la pandémie seront scrutées

Pour le quatrième trimestre, Danone a indiqué rester "vigilant" et prévoir que le "principal facteur déterminant de sa performance" sera "la dynamique des canaux de distribution et de consommation qui résultera de l'évolution de la pandémie Covid-19 et de ses conséquences macroéconomiques".

L'amélioration séquentielle de la croissance des ventes en données comparables devrait se poursuivre au quatrième trimestre, "bien qu'à un rythme moins rapide", a prévenu Danone.

Pour l'ensemble du second semestre, Danone prévoit que sa marge opérationnelle courante continuera à subir les effets des coûts supplémentaires directement liés au Covid-19 et d'une répartition des ventes à l'avantage des produits à plus faible marge.

Ces perspectives pour la suite de l'exercice sont qualifiées de "prudentes" par les analystes d'UBS.

