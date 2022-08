Un organisme mondial exhorte l'UE à simplifier la vie des entreprises en alignant les rapports sur le climat

Cela pourrait signifier une légère prolongation de la date limite de novembre pour achever les projets alors que l'UE rédige le texte sur les divulgations obligatoires pour les 50 000 entreprises de l'Union afin qu'elles divulguent comment le changement climatique affecte leurs activités.

L'objectif est de fournir aux investisseurs des informations rigoureuses et comparables sur la manière dont le changement climatique affecte les entreprises. Les régulateurs s'inquiètent de l'écoblanchiment, qui consiste pour les entreprises à exagérer leurs références environnementales, ainsi que de celles qui minimisent l'impact du réchauffement climatique.

L'échéance de novembre de l'UE la place devant le peloton mondial et le nouveau Conseil international des normes de durabilité (ISSB), qui a pour objectif d'ici la fin de l'année d'élaborer des informations de "référence mondiale" que les entreprises situées en dehors de l'UE, comme la Grande-Bretagne, la Chine et le Japon, pourraient appliquer.

Le président de l'ISSB, Emmanuel Faber, a déclaré que le conseil se réunissait chaque semaine avec l'organisme de normalisation de l'UE, l'EFRAG, mais que les contraintes de temps auxquelles l'UE est soumise créaient des "complexités".

"J'espère que nos collègues de l'UE participant aux discussions estiment que le prix de l'alignement est tel qu'il vaut la peine de disposer de plus de temps, si nécessaire", a déclaré Faber au Parlement européen.

"Je pense que sur le climat, nous sommes très proches sur le fond", a ajouté M. Faber.

Les multinationales, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international ont appelé à un alignement entre l'UE, l'ISSB et les États-Unis, qui ont proposé leurs propres règles de divulgation, afin d'éviter une fragmentation des approches qui augmenterait les coûts de conformité.

Les groupes d'entreprises ont également déclaré que l'UE et l'ISSB doivent supprimer les différences dans la terminologie de base.

Pour maintenir l'élan vers l'alignement, l'ISSB a décidé de se concentrer sur la recherche d'un terrain d'entente sur les émissions de carbone des clients des entreprises, connues sous le nom d'émissions Scope 3, a déclaré Faber.

"Il y a une intersection entre ce que nous faisons et ce que fait l'EFRAG. Plus l'intersection est grande, plus la vie des entreprises sera simple", a déclaré Faber.