DANONE : Jefferies reste à l'Achat

Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 64 euros sur Danone après les nouveaux objectifs dévoilés par le groupe. Ce dernier vise une marge opérationnelle courante supérieure à 15% dès 2022. Le consensus table sur 14,7% et le broker, sur 14,4%. Le bureau d'études estime que la crédibilité des nouveaux objectifs de Danone pourrait être mise en doute compte tenu de l'incapacité du groupe à atteindre sa précédente prévision d'une marge supérieure à 16% en 2020.Pour autant souligne le courtier, ces objectifs vont dans la bonne direction, alors que la valorisation est faible et le consensus prudent.