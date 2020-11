DANONE : UBS reste à Vendre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a confirmé sa recommandation Vendre et son objectif de cours de 45 euros sur Danone. Le broker n'est pas convaincu par le plan de réorganisation du groupe et surtout, par les objectifs dévoilés. Le bureau d'études souligne que ce plan ressemble à la stratégie déjà empruntée par le groupe depuis quatre ans. Or l'environnement commercial est plus difficile cette fois-ci qu'entre 2017 et 2019. L'analyse observe par ailleurs qu'à ce stade, Danone se concentre davantage sur la rationalisation de ses "business units" que sur des cessions.Les craintes d'UBS quant à la capacité du groupe à atteindre une croissance rentable des ventes de 3% à 5% sont renforcées. La banque suisse pense en effe que les problèmes opérationnels récurrents du groupe reflètent principalement les difficultés structurelles rencontrées par les principales catégories de produits du groupe.