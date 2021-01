DANONE : UBS reste à Vendre

Données financières EUR USD CA 2020 23 744 M 28 770 M - Résultat net 2020 1 926 M 2 334 M - Dette nette 2020 12 006 M 14 547 M - PER 2020 18,3x Rendement 2020 3,68% Capitalisation 35 534 M 42 916 M - VE / CA 2020 2,00x VE / CA 2021 1,97x Nbr Employés 102 449 Flottant 91,2% Graphique DANONE S.A Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DANONE S.A Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 31 Objectif de cours Moyen 60,20 € Dernier Cours de Cloture 54,72 € Ecart / Objectif Haut 36,0% Ecart / Objectif Moyen 10,0% Ecart / Objectif Bas -22,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Emmanuel Faber Chairman & Chief Executive Officer Cécile Cabanis Vice Chairman, CFO, EVP-Technology, Data & Cycles Domitille Doat-Le Bigot Chief Digital Officer Franck Riboud Honorary Chairman Benoît Potier Non-Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) DANONE S.A 1.79% 42 916 NESTLÉ S.A. -3.24% 315 748 MONDELEZ INTERNATIONAL, INC. -2.14% 81 834 THE KRAFT HEINZ COMPANY -7.70% 39 112 GENERAL MILLS, INC. -4.35% 34 387 THE HERSHEY COMPANY -2.54% 30 901