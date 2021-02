DANONE : fait l'union des fonds... Contre lui

Danone (+2,4% à 54,64 euros) signe l'une des plus fortes progressions du CAC 40, soutenu par la spéculation. L'étau se resserre autour du PDG du géant français de l'agroalimentaire Emmanuel Faber. Après Bluebell Capital, c'est au tour du fonds activiste Artisan Partners de publier une lettre de doléance. Ce fonds, qui dit détenir 3% du capital de Danone, critique sa sous-performance par rapport au reste du secteur et réclame, lui aussi, la dissociation des fonctions de président et de directeur général.



"Notre attirance pour Danone est très simple : il possède l'une des meilleures collections d'actifs dans l'industrie alimentaire mondiale", explique Artisan dans sa lettre.



"Malheureusement, la performance financière de Danone n'est pas à la hauteur de la qualité de ses actifs. Sur presque tous les plans, la performance de Danone est à la traîne", ajoute-t-il.



En conséquence, le fonds s'est offert les services de Jan Bennink, un spécialiste du secteur et ancien cadre dirigeant de Danone, pour travailler sur un plan d'améliorations.



Danone a rapidement réagi rappelant qu'il réévaluait en permanence sa gouvernance.



"Nous accueillons favorablement tous les investissements et les points de vue constructifs sur la manière dont nous pouvons créer de la valeur dans la durée", a précisé le groupe.



De son côté, Bluebell a salué les propos d'Artisan Partners et profité de l'occasion pour demandé au conseil d'administration de Danone de prendre de manière urgente des décisions déterminées.



Selon Citi, la période février/juillet s'annonce décisive pour le futur de Danone. Le groupe devra montrer qu'il sait prendre des décisions potentiellement douloureuses.