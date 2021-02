DANONE : le conseil va rencontrer Artisan Partners

Le fonds d'investissement Artisan Partners, opposé à la gestion de Danone, rencontrera plusieurs membres du conseil d'administration du groupe français dans les prochains jours, ont révélé dimanche Reuters et le Journal du Dimanche. Selon le journal dominical, une rencontre est prévue mardi entre Gilles Schnepp, coopté administrateur du groupe mi-décembre, Michel Landel, peut-être quelques autres administrateurs et les gérants du fonds activiste. L'enjeu est d'importance. D'après le JDD, les 14 administrateurs de Danone ne sont pas tous alignés sur la stratégie du PDG, Emmanuel Faber.



Certains n'approuvent pas son style de management ou son engagement jusqu'au-boutiste en faveur du capitalisme responsable. Lionel Zinsou est le plus critique, a précisé le JDD citant un proche du dossier, même si c'est l'ancien PDG, Franck Riboud "qui est vraiment à la manœuvre".