DANONE : Emmanuel Faber abandonne sa fonction de directeur général

Lundi soir, le conseil d'administration de Danone a décidé, sur proposition du PDG Emmanuel Faber, de dissocier prochainement les fonctions de présidence et de direction générale. Le processus de sélection d'un directeur général est lancé, Emmanuel Faber conserve ses fonctions de président. Dans l'intervalle, Emmanuel Faber continuera d'exercer les fonctions de PDG et de mener la mise en œuvre du plan d'adaptation Local First.



Le conseil a également décidé de nommer Gilles Schnepp vice-président, aux côtés de Cécile Cabanis, et de confier avec effet immédiat les responsabilités d'administrateur référent et de président du comité de gouvernance à Jean-Michel Severino.



Commentant cette annonce, Emmanuel Faber a déclaré : " Alors que nous entamons avec notre plan Local First une étape de réinvention de Danone, je suis vraiment très heureux que nous ayons pris les dispositions de gouvernance permettant déjà d'anticiper la phase suivante du développement de cette entreprise unique qu'est Danone. Je remercie tous les actionnaires, mes collègues du conseil, nos salariés et nos partenaires sociaux qui ont contribué à faire émerger ces décisions. Je suis persuadé que nous pourrons en tirer une puissance décuplée de mise en œuvre de notre projet, et de notre mission. "