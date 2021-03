DANONE : Le Conseil d'administration de Danone renouvelle son soutien unanime à Emmanuel Faber, qui propose au Conseil d'initier le processus de dissociation des fonctions

Communiqué de presse – Paris, le 1er mars 2021

Le Conseil d’administration de Danone renouvelle

son soutien unanime à Emmanuel Faber, qui propose au Conseil d’initier

le processus de dissociation des fonctions

Réuni le 1er mars, le Conseil d’administration de Danone a réexaminé le mode de gouvernance de l’entreprise et a décidé, sur proposition d’Emmanuel Faber, de dissocier prochainement les fonctions de Présidence et de Direction générale. Cette dissociation sera effective à la prise de fonction d’un(e) Directeur/rice général(e) dont le processus de sélection est lancé, Emmanuel Faber se concentrant alors sur les fonctions de Président.

Dans l’intervalle, Emmanuel Faber continuera, avec la confiance et le soutien unanime du Conseil, d’exercer les fonctions de Président-Directeur général et de mener la mise en œuvre du plan d’adaptation Local First (1).

Dans le contexte de ce plan et de la réflexion sur la gouvernance adaptée à cette nouvelle étape pour l’entreprise, le management et le Conseil d’administration de Danone ont conduit ces derniers mois un dialogue ouvert avec les actionnaires, les partenaires sociaux et de nombreuses parties prenantes internes et externes.

Parallèlement, et en complément des annonces du 14 décembre dernier, le Conseil d’administration poursuit son travail de renforcement de la gouvernance. Il a ainsi décidé de nommer Gilles Schnepp Vice-Président, aux côtés de Cécile Cabanis, et de confier avec effet immédiat les responsabilités d’Administrateur référent et de Président du Comité de Gouvernance à Jean-Michel Severino, qui déclare : « C'est un honneur de devenir le prochain Administrateur référent de Danone. Depuis 10 ans, je sers l'entreprise et soutiens sa mission en tant que membre du Conseil d'administration, membre du Comité de Responsabilité Sociale puis Président du Comité d'audit. Je remercie le Conseil d'administration pour sa confiance. Ce rôle sera d'une importance capitale pour la phase de transition dans laquelle nous entrons. Je me réjouis également, dans le cadre de ces fonctions, de poursuivre le dialogue avec nos actionnaires. »

Commentant cette annonce, Emmanuel Faber déclare : « Alors que nous entamons avec notre plan Local First une étape de réinvention de Danone, je suis vraiment très heureux que nous ayons pris les dispositions de gouvernance permettant déjà d’anticiper la phase suivante du développement de cette entreprise unique qu’est Danone. Je remercie tous les actionnaires, mes collègues du Conseil, nos salariés et nos partenaires sociaux qui ont contribué à faire émerger ces décisions. Je suis persuadé que nous pourrons en tirer une puissance décuplée de mise en œuvre de notre projet, et de notre mission. »

Le Conseil d’administration et son Président continueront dans les semaines qui viennent à entretenir un dialogue constructif avec les actionnaires. Convaincus de la pertinence de la stratégie de Danone, de sa vision d’entreprise et de son modèle unique d’engagement sociétal comme de la force de ses marques et de la solidité de ses équipes, ils sont déterminés à assurer le succès de cette nouvelle étape.

o o O o o

(1) Le plan d’adaptation « Local First », annoncé en novembre dernier par Danone, vise notamment à unifier les entités de management de chaque pays, pour leur redonner une plus grande autonomie, à simplifier les processus de décision, à générer des économies substantielles et investir pour délivrer une croissance rentable. Afin d’assurer un suivi attentif, le Conseil de Danone avait décidé en décembre 2020 de renforcer la gouvernance de l’entreprise pour accompagner la phase de transformation et la revue stratégique du portefeuille.

