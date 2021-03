DANONE : UBS reste à Vendre

UBS a confirmé sa recommandation Vendre et son objectif de cours de 45 euros sur Danone. L'annonce d'hier, marquée par la dissociation des fonctions de directeur général et de président montre que le groupe a clairement pris en compte les récentes critiques des investisseurs et actionnaires, estime le broker. Ce dernier cependant n'est pas certain que cela suffise pour alléger significativement les pressions qui s'exercent sur Danone depuis quelques semaines.



Le bureau d'études note que le nouveau directeur général, sera concentré, au moins la première année, sur l'exécution du plan Local First, plan conçu par Emmanuel Faber, sous la supervision du même Emmanuel Faber.



Ce fonctionnement suggère une transition très progressive et plus douce que celle réclamée par certains actionnaires, qui souhaitent des changements drastiques de stratégie et de direction.