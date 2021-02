DANONE : va concurrencer le Nutella

Selon Les Echos, Michel & Augustin, contrôlé par Danone depuis plus d'un an, s'apprête à lancer une ligne de pâte à tartiner. Le produit contient 51% de lait et des céréales à la place de l'huile de palmes, le rendant deux fois moins calorique. Il est également deux fois moins sucré, rendant son score sur yuka ‘vert'. Par ciblage marketing, le produit est également bio. Il existe en trois versions, chocolat noisettes avec 15 % de noisettes torréfiées, cacahuètes avec une pointe d'amertume davantage destinée aux adultes et chocolat noir intense, sans lait avec jus d'avoine et purée d'amandes.



Sa composition la prive de la stabilité de ses concurrentes à température ambiante et oblige à la conserver au frigo. Il faut la consommer dans un délai de deux semaines après ouverture.



La pâte sera vendue au rayon-frais, avec le beurre. Elle sera commercialisée chez monoprix, à partir du 1er mars.

Le groupe se donne trois ans pour atteindre une part de marché de 5 %.



Le marché de la pâte à tartiner est historiquement dominé par l'italien Ferrero et ses 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires.



Le confinement a stimulé la consommation de plus de 7 %, ce qui contraste singulièrement avec le recul de 2 % enregistré en 2019, souligne Les Echos.



Michel & Augustin souhaite continuer son développement en 2021, avec de nombreuses innovations prévues, notamment dans l'apéritif et le yaourt à boire.