Danone: Artisan Partners prend 3% et réclame un changement "urgent"

"Un changement urgent est nécessaire" à la tête du groupe agroalimentaire Danone, plaide jeudi la société américaine de gestion d'actifs Artisan Partners affirmant détenir plus de 3% du capital, qui demande la dissociation des fonctions de président et directeur général aujourd'hui occupées par Emmanuel Faber.

"Un changement urgent est nécessaire pour éviter un dommage permanent aux marques emblématiques du groupe et à sa position de marché", écrit Artisan Partners dans une lettre au conseil d'administration. Elle précise avoir investi "à hauteur d'environ 1,6 milliard d'euros" dans Danone en 2020, "faisant de nous l'un des trois plus gros actionnaires de la société".

La pandémie de Covid-19 malmène les performances du groupe français, qui doit présenter ses résultats annuels la semaine prochaine.

Sur les neuf premiers mois de l'année 2020, son chiffre d'affaires a décliné de 5,4% à 18 milliards d'euros, soit un manque à gagner de près d'un milliard par rapport à la même période en 2019.

Dans le même temps, l'action a dévissé en Bourse. Autour de 74 euros il y a un an, elle est descendue à 46 euros fin octobre, avant de se redresser (53,36 mercredi à la clôture).

Cette baisse des cours favorise l'entrée au capital de nouveaux investisseurs qui entendent peser sur la stratégie et bénéficier d'une remontée des cours.

Le mois dernier, le fonds activiste Bluebell Capital Partners, doté de 60 millions d'euros et récemment entré au capital, s'est empressé de demander le départ d'Emmanuel Faber et la dissociation des fonctions de président et de directeur général, selon les informations de Challenges.

Artisan Partners pèse davantage, avec la gestion de près de 158 milliards de dollars pour le compte de ses clients, notamment des fonds de pension américains.

La société revendique de prendre des positions de "long terme" dans les entreprises dans lesquelles elle s'implique. Et ne pas avoir l'habitude de les critiquer publiquement.

"Les remèdes nécessaires sont simples et ne devraient pas être sujets à controverse. Les fonctions de président et de directeur général doivent être dissociés", est-il écrit dans le courrier.

