Danone S A : La valeur du jour à Paris DANONE fait un geste en direction de ses actionnaires

Danone gagne 2,4% à 57,84 euros, soutenu par la promesse de redistribuer 850 millions d'euros à ses actionnaires. Face à la pression de deux fonds Artisan Partners, qui détient 3 % du capital, et l'activiste Bluebell Capital, qui détient moins de 1 %, le groupe agroalimentaire français accélère la revue stratégique complète de son portefeuille décidée en octobre dernier. Hier, il a annoncé la conclusion d'un accord en vue détenir directement sa participation de 9,8% dans le groupe laitier chinois Mengniu.



Cotée à Hong Kong et dotée d'une capitalisation boursière d'environ 18 milliards d'euros, Mengniu était l'an dernier le huitième producteur mondial de produits laitiers. Danone était actionnaire depuis 2013.



Cette conversion est une première étape en vue de la cession de la participation de Danone dans Mengniu.



Une fois la conversion finalisée. Danone cédera cette participation au travers d'une ou plusieurs opérations, en fonction des conditions de marché.



La participation indirecte de Danone dans le capital de Mengniu a actuellement une valeur comptable d'environ 850 millions d'euros et a contribué, en 2019, au résultat net courant des sociétés mises en équivalence à hauteur de 57 millions d'euros.



Les produits attendus de l'opération, une fois achevée, seront retournés dans leur majorité aux actionnaires au travers d'un programme de rachat d'actions.



Danone a précisé que la Chine restait un pays stratégique où l'entreprise est durablement impliquée au travers de ses différentes catégories, ses activités et ses salariés.



Le groupe français a donc annoncé cette transaction dimanche, soit à la veille d'un conseil d'administration sous tension. Les administrateurs de Danone se réunissent en effet aujourd'hui, pour la deuxième fois en une semaine, afin de discuter de la gouvernance et de la stratégie du groupe.



En fin de semaine dernière, Danone a essuyé de vives critiques d'Artisan Partners et de Bluebell Capital.



Vendredi, Artisan Partners a rendu publique une lettre adressée aux administrateurs de Danone dans laquelle il demande le départ au plus vite de l'actuel dirigeant Emmanuel Faber.



Pour le fonds, la sous-performance persistante de Danone conduit inéluctablement à la séparation des fonctions de PDG occupées actuellement par Emmanuel Faber et à l'éviction de ce dernier du conseil.



Artisan Partners exhorte les administrateurs à nommer un nouveau directeur général non financier fin connaisseur du secteur et déjà auréolé de succès.



Un point de vue partagé par Bluebell Capital. Dans un communiqué édité jeudi dernier, le fonds estime que Gilles Schnepp, un des nouveaux administrateurs indépendants de Danone désignés en décembre, a toutes les qualités pour assumer la présidence.



Dans ce contexte, la transaction chinoise permettra-t-elle d'éteindre le feu ? Si elle renforce le retour de l'actionnaire, ce qui est théoriquement favorable au cours du titre, elle ne répond pas aux principales critiques des fonds, soit une performance opérationnelle inférieure au secteur. Affaire à suivre...