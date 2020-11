Danone S A : La valeur du jour à Paris DANONE peine à convaincre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Danone cède 1,3% à 51,80 euros après l'annonce d'un plan d'économie d'un milliard d'euros justifié par la crise sanitaire. Le groupe agroalimentaire sacrifie entre 1 500 et 2 000 postes, dont près de 400 en France pour reconquérir la confiance des marchés. Depuis le début de l'année, la capitalisation boursière du français a perdu près de 30%. Au vue de l'évolution du cours de Bourse ce midi, cet objectif n'est pour l'instant pas atteint. Les analystes, eux, sont partagés. Préférant voir le verre à moitié rempli, Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat sur le titre.Le bureau d'études estime que la crédibilité des nouveaux objectifs de Danone pourrait être mise en doute compte tenu de l'incapacité du groupe à atteindre sa précédente prévision d'une marge supérieure à 16% en 2020.Pour autant souligne le courtier, ces objectifs vont dans la bonne direction, alors que la valorisation est faible et le consensus prudent.UBS, lui, voit résolument le verre à moitié vide. L'intermédiaire qui reste à la Vente, note que ce nouveau plan ressemble au précédent (Protein). Sauf que ce dernier, lancé en 2017, n'avait pas permis au groupe d'atteindre ses objectifs en termes de rentabilité. Surtout ajoute le broker, l'environnement commercial s'est durci depuis. Au-delà, UBS ne cache pas sa déception quant à l'absence de détails sur des cessions d'actifs.A cet égard, le PDG Emmanuel Faber a indiqué lors d'une conférence téléphonique, qu'il donnerait des nouvelles sur ces cessions lors du premier semestre 2021.Dans un entretien au Figaro, le PDG avait précisé plus tôt qu'il n'y avait aucun tabou concernant les cessions d'actifs mais qu'une vente de la division Eaux, en grande difficultés, n'était "pas à l'ordre du jour".Danone souffre d'une sous-performance opérationnelle chronique et les plans stratégiques initiés ces dernières années ne lui permettent pas d'égaler ses concurrents, et notamment Nestlé. Le leader mondial a mieux résisté que le français à la crise du Covid grâce à son exposition aux marchés du café et de l'alimentation pour chiens et chats. Danone, en revanche, a vu ses ventes d'eau en bouteille plonger en raison du confinement et de la fermeture des restaurants.Raison pour laquelle Danone, entreprise réputée sociale, tranche dans le vif.Il prévoit un milliard d'euros d'économies visé en 2023, intégrant une réduction de 20% des coûts de structure.A cet égard, le groupe étudie le rapprochement de son siège mondial à Paris de celui de Rueil-Malmaison. Cette simplification et cette évolution dans le rôle des fonctions communes se traduira par des réductions d'environ 1 500 à 2 000 postes dans ses sièges mondiaux et locaux, avec jusqu'à 25% des effectifs de ses sièges mondiaux.Dans ce cadre, le groupe a actualisé son ambition de croissance rentable à moyen-terme, soit de 3% à 5%. Il vise une marge opérationnelle courante comprise entre 15% et 20% à moyen-terme, et supérieure à 15% dès 2022.Pour 2020, le groupe continue de tabler sur une marge opérationnelle courante de 14% (contre 16% initialement prévue) et sur un free-cash-flow de 1,8 milliard d'euros, malgré des conditions d'activité plus difficiles créées par de nouvelles mesures de restriction et de fermeture prises depuis la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre, notamment en Europe.L'objectif de Danone est de "redonner la priorité au local, une étape clé pour renouer avec la création de valeur dans un monde avec le Covid".Danone compte sur une nouvelle organisation plus locale, pour dégager de nouvelles opportunités de croissance et d'efficacités. La société rappelle son passage d'une organisation mondiale par catégories à une organisation locale par zones ainsi que la mise en place d'un comité exécutif élargi à 6 nouveaux membres pour refléter les nouvelles zones géographiques.