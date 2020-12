Danone S A : Pour la 2e année consécutive, Danone obtient un « Triple A » du CDP, qui distingue son leadership en matière de performance environnementale

Communiqué de presse - Paris, le 8 décembre 2020 Pour la 2e année consécutive, Danone obtient un « Triple A » du CDP, qui distingue son leadership en matière de performance environnementale Danone annonce aujourd'hui avoir été reconnue, pour la deuxième année consécutive, leader en matière de performance environnementale par le CDP, organisation internationale but non lucratif, qui gère le système de notation mondial permettant aux investisseurs, aux entreprises, aux villes, aux États et aux régions de gérer leurs impacts environnementaux. Parmi plus de 5 800 entreprises évaluées en 2020, Danone fait partie des 10 entreprises à avoir obtenu un « triple A », note qui distingue les entreprises les plus en avance en matière de transparence et de performance relative à leurs actions, sur trois domaines : la lutte contre le changement climatique, la gestion des forêts et la sécurisation des ressources en eau. Depuis 2010, date à laquelle Danone a publié pour la première fois, volontairement, sa performance environnementale auprès du CDP, l'entreprise a constamment amélioré sa note pour atteindre le « Triple A » pour la première fois l'année dernière. L'obtention, cette année encore, d'un « A » dans les trois listes prestigieuses couvrant les trois domaines du CDP, témoigne des actions ambitieuses et anciennes entreprises par Danone pour construire une économie à faible émission de carbone, protéger les ressources naturelles et accroître la transparence de ses marques. Henri Bruxelles, Chief Operating Officer End-to-EndDesign-to-Delivery, déclare : « Pour la deuxième année consécutive, Danone est reconnue comme une entreprise "Triple A" par le CDP. C'est une étape importante, la reconnaissance que notre cadre d'action 'One Planet. One Health' et notre stratégie d'impact au niveau local, au plus proche du terrain, sont un véritable plan de transformation, qui inclut des mesures décisives prises par nos marques. En 2020 : evian et Volvic sont devenues neutres en carbone, de la source aux consommateurs ; le leader américain du lait bio Horizon Organic s'est fixé pour ambition d'avoir un bilan positif en carbone en 5 ans ; Karicare s'est également engagé dans un programme de neutralité carbone. Par ailleurs, nous avons lancé le mouvement "We Act for Water", une série de mesures urgentes, d'objectifs ambitieux et de nouveaux investissements, afin de relever les défis du climat, de la préservation des aquifères et de l'accès à l'eau. Dans le cadre de notre engagement visant à éliminer la déforestation, nous avons créé la toute première chaîne d'approvisionnement ségrégée en huile de palme aux États-Unis.Je tiens à remercier toutes nos équipes pour leur engagement et leur passion dans la transformation de notre chaîne de valeur, leur contribution à une économie à faible émission et la protection des ressources naturelles. La transparence est essentielle pour renforcer la confiance des consommateurs dans nos marques et pour fournir à la communauté financière les bons outils pour évaluer la résilience et l'impact de notre modèle ». Paul Simpson, Directeur général de CDP, a déclaré : « Nous adressons nos félicitations à toutes les entreprises figurant sur les 'listes A' cette année. Faire le choix de la transparence et de l'action en faveur de l'environnement est l'une des mesures les plus importantes que les entreprises peuvent prendre, et c'est encore plus impressionnant en cette année difficile Pour tous renseignements complémentaires : Relations médias : 01 40 70 11 89 - Direction des Relations Investisseurs : 01 44 35 20 76 Danone : 17, Boulevard Haussmann, 75009 Paris - 1 -

marquée par le COVID-19. Le changement climatique, la déforestation et l'insécurité quant à l'accès aux ressources en eau réprésentent un risque d'ampleur pour les entreprises et nous savons que les possibilités d'action surpassent de loin les risques liés à l'inaction. Le leadership du secteur privé permet de créer une "boucle d'ambition" et de mobiliser l'action gouvernementale pour atteindre des ambitions mondiales en matière d'économie plus durable et nette zéro carbone. Notre « Liste A » distingue les entreprises qui se préparent à exceller dans l'économie de l'avenir en agissant dès aujourd'hui ». La méthodologie et les critères de la liste A sont disponibles sur le site du CDP à l'adresse suivante : https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores. En matière d'environnement, Danone a récemment annoncé les résultats et les ambitions suivants : La certification neutre en carbone d' evian Volvic

La certification neutre en carbone du site de Wexford

L'annonce de l'intention de Karicare

L'ambition d'Horizon Organic

L'atteinte du pic de ses émissions carbone en 2019, avec cinq années d'avance sur l'objectif initial et avec une année d'avance sur les objectifs du « 1,5°C Science-Based Targets » ;

Science-Based Targets » ; La création de la toute première chaîne d'approvisionnement ségrégée pour l'huile de palme aux États-Unis dans le cadre de son engagement à éliminer la déforestation ;

États-Unis dans le cadre de son engagement à éliminer la déforestation ; La publication de sa « Water policy

Le lancement par Danone de " WeActForWater o o O o o DÉCLARATIONS DE NATURE PRÉVISIONNELLE Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Danone. Dans certaines hypothèses, vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de termes prospectifs tels que « estimer », « s'attendre à », « espérer », « anticiper », « escompter », « projeter », « perspectives », « objectif », « planifier », « avoir l'intention de », « prévoir », « envisager », « probable », « pourrait », « devrait », « cibler », « viser », « fera », « croire », « continuer », « certain » et « convaincu », la forme négative ou plurielle de ces mots et d'autres termes qui ont un sens similaire. Les déclarations de nature prévisionnelle de ce document contiennent, de manière non limitative, des prédictions concernant les activités, opérations, directions, performance et résultats futurs de Danone. Bien que Danone estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables, elles comportent de nombreux risques et incertitudes, et en conséquence les résultats réels pourront différer significativement des résultats anticipés dans ces déclarations de nature prévisionnelle. Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au document d'enregistrement universel de Danone (section « Facteurs de risques », dont la dernière version est disponible sur www.danone.com). Sous réserve des exigences réglementaires, Danone ne s'engage pas à mettre à jour ou réviser publiquement une quelconque de ces déclarations de nature prévisionnelle. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres de Danone.

A propos de Danone (www.danone.com) Entreprise multi-locale parmi les leaders de l'alimentation, Danone se développe sur des catégories tournées vers la santé et en forte croissance à travers ses 3 métiers : les Produits laitiers et d'origine végétale, les Eaux et la Nutrition spécialisée. Avec un cadre d'action unique, 'One Planet. One Health', qui affirme que la santé des personnes et de la planète sont intimement liées, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires plus saines et plus durables. Pour accélérer cette révolution de l'alimentation et créer de la valeur durable et rentable sur le long terme pour toutes ses parties prenantes, Danone a défini neuf Objectifs pour 2030 et est devenue la première société cotée à adopter le statut d'Entreprise à Mission en France. Avec sa raison d'être - apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre - et des objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux inscrits dans ses statuts, Danone s'engage à agir de manière efficace, responsable et inclusive, en accord avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. D'ici 2025, Danone a pour ambition de devenir l'une des premières multinationales à obtenir la certification B Corp™. Avec plus de 100 000 salariés et des produits vendus dans plus de 120 pays, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 25,3 milliards d'euros en 2019. Le portefeuille de Danone comprend des marques internationales (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, entre autres) ainsi que des marques locales et régionales fortes (notamment AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Horizon Organic, Mizone, Oikos, Prostokvashino, Silk, Vega). Cotée sur Euronext Paris et présente sur le marché OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classée dans les principaux indices de développement durable, dont ceux gérés par Vigeo Eiris et Sustainalytics, ainsi que l'Ethibel Sustainability index, MSCI ESG Indexes, FTSE4Good Index Series, Bloomberg Gender Equality Index, et Access to Nutrition Index. A propos du CDP CDP est une organisation internationale à but non lucratif qui aide les entreprises et les gouvernements à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à protéger les ressources en eau et les forêts. Elu numéro 1 des fournisseurs de recherche sur le changement climatique par les investisseurs et travaillant avec des investisseurs institutionnels gérant 106 milliards de dollars d'actifs, nous tirons parti de l'influence des investisseurs et des acheteurs pour inciter les entreprises à rendre public et gérer leur impact environnemental. Plus de 9600 entreprises, représentant 50% de la capitalisation boursière mondiale, ont rendu publiques leurs données environnementales à travers le CDP en 2020, faisant de la plateforme du CDP l'une des plus riches sources 'informations à l'échelle mondiale sur la façon dont les entreprises et les gouvernements accélèrent la transition vers des économies durables. CDP, anciennement Carbon Disclosure Project, est l'un des membres fondateurs de la We Mean Business Coalition. Rendez-vous sur www.CDP.net ou suivez-nous sur @CDP pour en savoir plus.

