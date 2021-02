Danone S A : Résultats 2020 - Réinventer Danone pour renouer avec l'ambition de croissance rentable

Résultats annuels 2020

Communiqué de presse - Paris, le 19 février 2021

2020, une année marquée par la crise sanitaire

Réinventer Danone pour renouer avec l'ambition de croissance rentable

Une performance 2020 conforme aux objectifs rétablis

 Marge opérationelle courante à 14% et free cash flow à 2,1 milliards d'euros ; ratio de dette nette/EBITDA stable à 2,8x

 Performance contrastéeentre les pôles avec un chiffre d'affaires 2020 de 23 620 millions d'euros, en baisse de -1,5% en données comparables et en baisse de -6,6% en données publiées

 Retour du pôle Produits Laitiers et d'Origine Végétale à une croissance solide, à +3,4% en données comparables, plus forte croissance depuis 2012

 Pôles Nutrition Spécialisée et Eaux pénalisés par les impacts du COVID-19 sur les canaux ; accélération séquentielle dans toutes les zones géographiques du pôle Nutrition Spécialisée au quatrième trismestre

 BNPA publié en croissance de +1% à 2,99€, BNPA courant en baisse de -13% à 3,34€

 Baisse des émissions de carbone de 1 million de tonnes de CO2 eq. en données comparables vs 2019 ; 50% liée à des initiatives d'agriculture régénératrice ; coût du carbone par action en baisse de -4,1%

Perspectives 2021

 Premier trismestre difficile pénalisé par une base de comparaisons importante et toujours impacté par des dynamiques de canaux de distribution adverses

 Retour à la croissance dès le deuxième trimestre, et à la croissance rentable au second semestre

 Margeopérationnellecourante2021globalementenligneaveccellede2020

Réinventer Danone pour renouer avec l'ambition de croissance rentable à moyen terme

 Investissement dans la supériorité et la différentiation du portefeuille, optimisation de l'exécution, nouveau modèle organisationnel et revue stratégique de portefeuille

 Réinvestissement dans l'innovation et le soutien des marques soutenu par le plan d'économies de 1 milliard d'euros

 Renforcement de la gouvernance pour encadrer l'exécution du plan par la Direction

Chiffres clés 2020 En millions d'euros sauf mention contraire 2019 2020 Chiffre d'affaires 25 287 23 620 Résultat opérationnel courant 3 846 3 317 Marge opérationnelle courante 15,2% 14,0% Produits et charges opérationnels non courants (609) (519) +89 Résultat opérationnel 3 237 2 798 -13,6% Marge opérationnelle 12,8% 11,8% -96 pb Résultat net courant - Part du Groupe 2 516 2,189 -13,0% Résultat net non courant - Part du Groupe (586) (233) +353 Résultat net - Part du Groupe 1 929 1 956 +1,4% BNPA courant (en €) 3,85 3,34 -13,2% BNPA (en €) 2,95 2,99 +1,2% Free cash-flow 2 510 2 052 -18,3% Trésorerie provenant de l'exploitation 3 444 2 967 -13,9%

Variation en Variation en données données publiées comparables -6,6% -1,5% -13,8% -10,9% -117 pb -150 pb

Toutes les références aux variations en données comparables, résultat et marge opérationnels courants, résultat net courant, taux d'imposition courant, BNPA courant, free cash-flow et dette financière nette, correspondent aux indicateurs non définis par les normes IFRS. La définition de ces indicateurs ainsi que leur rapprochement avec les états financiers sur l'ensemble des périodes présentées figurent en pages 9 à 11 ci-après. Le calcul du ratio Dette Nette/EBITDA est détaillé dans le rapport financier semestriel et dans le document d'enregistrement universel.

Pour tous renseignements complémentaires :

Relations media : 01 40 70 11 89 - Relations Investisseurs : 01 44 35 20 76

Danone : 17, Boulevard Haussmann, 75009 Paris

- 1 -

Commentaire d'Emmanuel Faber, Président-Directeur Général

"Il m'est difficile de commencer mon commentaire des résultats de l'année 2020 sans rendre hommage à nos 100,000 collègues à travers le monde qui ont permis à nos marques de continuer à servir nos clients, consommateurs et patients. J'aimerais saluer, au nom du Conseil d'Administration, leur engagement, car je suis conscient des défis auxquels ils ont dû faire face pour s'adapter à cette situation exceptionnelle, y compris dans leur vie personnelle. Je sais aussi les incertitudes qu'a générées dans nos sièges l'annonce du nouveau modèle Local First[1],qui redonnera de l'autonomie à nos équipes locales et nous rendra plus efficaces. Nous sommes engagés à en clarifier aussi vite que possible les conséquences pour chacune des personnes concernées.

D'un point de vue business, et alors que le COVID s'est mué en pandémie au cours de l'année 2020, nous avons fait face à des défis spécifiques majeurs dans plusieurs de nos grands métiers et pays, mais avons également identifié des opportunités de long-terme significatives, inhérentes aux choix stratégiques réalisés au cours de ces dernières années. Jamais notre cadre d'action « Une Planète. Une Santé » n'a été aussi important pour le futur qu'aujourd'hui, et nous continuons d'être en avance sur nos concurrents dans la mise en place de cette vision. Forts de l'intégration réussie de WhiteWave, dont les ventes ont progressé de 11% en données comparables l'année dernière, contribuant ainsi à hauteur de 160 points de base à notre croissance totale, je suis heureux d'annoncer l'acquisition de Follow Your Heart, une entreprise basée en Californie, pionnière et leader américain des segments Fromage et Mayonnaise d'origine végétale. Cette acquisition permet d'ancrer Danone dans le secteur prometteur du fromage d'origine végétale aux Etats-Unis, porté, dans le commerce et dans la restauration hors domicile, par la tendance de consommation flexitarienne. Elle permet également d'affirmer encore notre leadership global dans les produits d'origine végétale, qui représentent désormais 10% de nos ventes.

Après une année 2020 d'exécution et de progrès dans des conditions difficiles, le premier trimestre 2021 sera marqué par des bases de comparaison élevées, en particulier pour notre activité de Nutrition Spécialisée en Chine. Les politiques de santé déployées par les gouvernements à travers le monde continueront également de faire planer l'incertitude quant au rythme de rétablissement de la mobilité, impactant par ricochet la performance de notre pôle Eaux.

2021 sera donc une année de reprise. Nous restons concentrés sur la préparation de notre retour à la croissance, dès le second trimestre, et sommes pleinement confiants que nous créons les bonnes conditions et le bon momentum pour retrouver la croissance rentable dès le second semestre de l'année

Dans ce contexte, nous reconnaissons pleinement que le cours de notre action en bourse est en deçà de nos attentes et sommes heureux, à l'occasion de la publication de nos résultats annuels, de retrouver notre capacité à dialoguer ouvertement avec nos actionnaires, à l'heure où nous préparons un important évènement investisseurs qui se tiendra le 25 Mars. Il sera pour nous l'occasion de présenter plus en détails les plateformes de croissance sous-jacentes à nos métiers et nos pays d'implantation, ainsi que nos progrès dans la mise en œuvre de nos plans de transformation, qui apporteront le soutien dont nous nous avons besoin pour saisir nos opportunités de croissance rentable, à court et moyen-terme."

I. RESULTATS DU QUATRIEME TRIMESTRE ET DE L'ANNEE 2020

Chiffre d'affaires du quatrième trimestre et de l'année 2020

En 2020, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 23,6 milliards d'euros, en baisse de -1,5% en données comparables par rapport à l'année dernière. Les volumes sont restés stables (-0,1%) mais l'effet valeur a enregistré une baisse de -1,5%, reflétant un mix catégorie et un mix pays défavorables, surtout dans les pôles Eaux et Nutrition Spécialisée. En données publiées, le chiffre d'affaires a affiché une baisse de -6,6%, liée à l'impact négatif des taux de change (-5,0%) reflétant principalement le décrochage des devises par rapport à l'euro aux Etats-Unis, en Amérique latine, en Indonésie et en Russie. Le chiffre d'affaires a également été affecté par un effet de changement de périmètre négatif (-0,4%) lié à la déconsolidation d'Earthbound Farm à partir du 1er avril 2019, et une contribution organique de l'Argentine à la croissance de +0,3%.

Pour tous renseignements complémentaires :

Relations media : 01 40 70 11 89 - Relations Investisseurs : 01 44 35 20 76

Danone : 17, Boulevard Haussmann, 75009 Paris

- 2 -

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a reculé de -1,4% en données comparables, soit une amélioration séquentielle par rapport aux deux trimestres précédents, avec des volumes stables. En données publiées, le chiffre d'affaires a baissé de -9,8%, reflétant principalement un fort effet de change négatif de -8,8%.

Variation données publiées

Variation données comparables

Variation données publiées

Variation données comparables

Variation volumes

PAR POLE

EDP

3 335 3 131 -6,1% Nutrition Spécialisée Eaux

1 943 962

1 753 -9,8%

743 -22,8%

+3,6% -3,1% -15,6%

+3,7% 13 163 -1,7% -9,3%

12 823 -2,6%

7 556 7 192 -4,8%

4 568

3 605 -21,1%

+3,4% -0,9% -16,8%

+3,0% -0,8% -7,7%

PAR ZONE

Europe & Noram1

3 408 3 252 -4,6% Reste du Monde

2 833

2 376 -16,1%

-1,0% -1,9%

+1,0% 13 710 -1,0% 11 577

13 408 -2,2%

10 212 -11,8%

-0,3% -3,1%

+1,6% -1,6%

TOTAL

6 241

5 628

-9,8%

-1,4%

+0,0% 25 287

23 620

-6,6%

-1,5%

-0,1%

1Amérique du Nord (Noram) : Etats-Unis et Canada

Une performance du quatrième trimestre toujours marquée par de forts contrastes entre canaux de distribution Après une amélioration séquentielle au troisième trimestre, les ventes hors domicile ont enregistré une baisse d'environ -25% au quatrième trimestre, pénalisées par de nouvelles séries de restrictions et de mesures de confinement liées au COVID-19, notamment en Europe. Les ventes de lait infantile pour le marché chinois à travers les circuits transfrontaliers sont restées en fort déclin (environ -45%) en raison de la fermeture prolongée des frontières avec Hong-Kong, et des restrictions de voyage avec la Chine continentale, mais se sont améliorées par rapport au trimestre précédent. D'autre part, les ventes de lait infantile sur le marché intérieur chinois ont renoué avec la croissance au quatrième trimestre et ont enregistré une hausse modérée. Les ventes en ligne ont poursuivi leur croissance significative, à environ +45% sur le trimestre, grâce à une contribution de toutes les catégories.

Au niveau régional, l'amélioration séquentielle par rapport au T3 a été portée par le Reste du Monde

En Europe et en Amérique du Nord, la croissance du chiffre d'affaires en données comparables a été globalement en ligne avec celle du troisième trimestre, passant de -1,1% à -1,0% au quatrième trimestre. En Europe, la bonne performance du pôle EDP et l'amélioration séquentielle du pôle Nutrition Spécialisée ont compensé le déclin des ventes du pôle Eaux, tandis que l'Amérique du Nord a poursuivi sa bonne dynamique. Le Reste du Monde a enregistré un chiffre d'affaires en données comparables en amélioration par rapport au quatrième trimestre, passant de -4,1% à -1,9%, notamment grâce à une meilleure performance en Chine et à un nouveau trimestre de croissance dans la zone CEI.

Marge opérationnelle courante

Le résultat opérationnel courant de Danone s'est établi à 3,3 milliards d'euros en 2020. La marge opérationnelle courante a atteint 14,0%, en baisse de -117 pb en données publiées et -150 pb en données comparables. Cette évolution inclut un effet négatif de -62 pb relatif aux coûts supplémentaires de 150 millions d'euros directement liés au COVID-19 pour assurer la sécurité des salariés et la continuité des activités. Cette variation inclut également un effet mix de -100 pb lié principalement au mix catégorie négatif, avec un chiffre d'affaires plus faible pour la Nutrition Spécialisée, pôle le plus rentable de Danone, et un mix pays défavorable reflétant le ralentissement en Chine. Afin d'atténuer ces effets négatifs, Danone a intensifié ses efforts en matière d'efficacités et de maîtrise de coûts, en particulier au cours du second semestre, ce qui a permis à l'entreprise d'améliorer sa productivité de plus de 280 pb en 2020, et de réaliser près de 850 millions d'euros d'économies. En 2020, le programme Protein a permis de réaliser plus de 300 millions d'euros d'économies supplémentaires, ce qui porte le total des économies du programme à 1,3 milliard d'euros depuis 2017. La marge opérationnelle publiée reflète également des effets positifs liés au changement de périmètre (+7 pb) et aux variations de devises (+38 pb), et un effet négatif de -11 pb au titre de l'impact de l'Argentine sur la marge.

Pour tous renseignements complémentaires :

Relations media : 01 40 70 11 89 - Relations Investisseurs : 01 44 35 20 76

Danone : 17, Boulevard Haussmann, 75009 Paris

- 3 -

Résultat opérationnel courant (m€) et marge opérationnelle courante (%) 2019 2020 Variation m€ Marge (%) m€ Marge (%) en données publiées en données comparables PAR PÔLE EDP 1 345 10,2% 25,3% 13,0% 1 303 1 763 251 10,2% 24,5% 7,0% -6 pb -74 pb -601 pb -36 pb -126 pb -574 pb Nutrition Spécialisée 1 908 Eaux 593 PAR ZONE GEOGRAPHIQUE Europe & Noram1 Reste du monde 1 999 1 847 14,6% 16,0% 1 823 1 494 13,6% 14,6% -98 pb -132 pb -117 pb -189 pb Total 3 846 15,2% 3 317 14,0% -117 pb -150 pb 1Amérique du Nord (Noram) : Etats-Unis et Canada

Performance par pôle

 PRODUITS LAITIERS ET D'ORIGINE VEGETALE (EDP)

Les Produits Laitiers et d'Origine Végétale ont enregistré en 2020 une croissance des ventes de +3,4% en données comparables, soutenue à la fois par les produits laitiers, en légère croissance, et par les produits d'origine végétale, en croissance de 15%, atteignant 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020 vs. 1,9 milliard d'euros en 2019. La marge opérationnelle courante est restée stable, légèrement au dessus de 10%, en dépit des coûts liés au COVID-19.

Au quatrième trimestre, les ventes ont augmenté de +3,6% en données comparables, reflétant une hausse de +3,7% en volumes et une baisse de -0,1% en valeur. Cette croissance a été portée par l'Europe et l'Amérique du Nord, qui ont maintenu une croissance d'environ 5%. En Amérique du Nord, la croissance a été soutenue par la dynamique des laits bio et des produits d'origine végétale. Les yaourts et les crèmes à café ont enregistré une croissance dans le commerce respectivement modérée et à deux chiffres, mais sont restés affectés par leur exposition aux canaux de vente hors domicile. En Europe, les produits laitiers ont renoué avec une croissance de +2% au quatrième trimestre, soutenue par la performance des marques phares, et les produits d'origine végétale ont enregistré une croissance supérieure à 15%, portée par la contribution de toutes les zones géographiques. Dans le Reste du Monde, la zone CEI a de nouveau enregistré un trimestre de croissance, avec une contribution équilibrée entre des portefeuilles traditionnel et moderne. L'Amérique Latine et l'Afrique ont continué de subir la pression des restrictions liées au COVID-19.

 NUTRITION SPECIALISEE

Le pôle Nutrition Spécialisée a affiché une diminution des ventes de -0,9% en données comparables en 2020, et la marge opérationnelle courante a diminué de -74 pb pour atteindre 24,5%, reflétant notamment un effet mix pays défavorable lié à l'évolution de la Nutrition Infantile en Chine, ainsi que les coûts relatifs au COVID-19 engagés cette année.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a diminué de -3,1% en données comparables, soit une baisse de -1,7% en volumes et de -1,3% en valeur, ce qui représente une amélioration par rapport au troisième trimestre (-5,7%), grâce à des tendances plus favorables dans les différentes zones géographiques. En Chine, le chiffre d'affaires a enregistré une baisse comprise entre -10% et -15%, en amélioration par rapport au troisième trimestre. Bien que les ventes à travers les circuits transfrontaliers aient connu une amélioration séquentielle par rapport au trimestre précédent, elles ont poursuivi leur déclin (environ -45 %), toujours sévèrement pénalisées par la fermeture prolongée des frontières avec Hong-Kong, et des restrictions de voyage avec la Chine continentale. En revanche, les ventes de lait infantile sur le marché intérieur chinois ont renoué avec la croissance au quatrième trimestre, portées par une excellente performance d'Aptamil, qui a gagné des parts de marché, et s'est classé première marque lors du 11:11. En Europe, les performances des segments Lait Infantile et First Diet se sont légérèment améliorées mais sont restées négatives, pénalisées par de faibles dynamiques catégorielles, tandis que les ventes de la nutrition pour adultes se sont accélérées, notamment portées par les premiers signes de la normalisation de l'activité hospitalière

Pour tous renseignements complémentaires :

Relations media : 01 40 70 11 89 - Relations Investisseurs : 01 44 35 20 76

Danone : 17, Boulevard Haussmann, 75009 Paris

- 4 -