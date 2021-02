Danone S A : Sous le feu des critiques, Danone maintient le cap de sa stratégie et de ses objectifs

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Danone a confirmé vendredi les objectifs de son plan "Local Shift" devant lui permettre de saisir de nouvelles opportunités de croissance et d'efficacités, alors que le groupe d'agroalimentaire est chahuté par la crise sanitaire du coronavirus et les vives critiques formulées par deux de ses actionnaires.

La semaine dernière, la société de gestion américaine Artisan Partners a appelé Danone, dont elle dit détenir 3% du capital, à un changement stratégique et à dissocier les fonctions de président et de directeur général. La démarche d'Artisan Partners est soutenue par le fonds activiste britannique Bluebell Capital Partners, également actionnaire de Danone, qui avait réclamé en janvier le départ du PDG Emmanuel Faber. Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, avait alors déclaré que l'Etat français serait "vigilant" sur la gouvernance du groupe.

"Je ne ferai aucun commentaire sur la gouvernance du groupe aujourd'hui", a déclaré Emmanuel Faber vendredi, lors d'une conférence organisée avec des analystes. "Nous reconnaissons pleinement que le cours de notre action en Bourse est en deçà de nos attentes et sommes heureux, à l'occasion de la publication de nos résultats annuels, de retrouver notre capacité à dialoguer ouvertement avec nos actionnaires", avait déclaré le dirigeant plus tôt vendredi, cité dans le communiqué présentant les comptes du dernier exercice.

Des résultats 2020 conformes aux attentes

L'an passé, le chiffre d'affaires de Danone s'est contracté de 1,5% en données comparables, à 23,62 milliards d'euros, tandis que son résultat opérationnel courant (ROC) a reculé de 13,8%, à 3,32 milliards d'euros. Cet indicateur fait alors ressortir une marge opérationnelle de 14% pour l'ensemble de l'année 2020, en diminution de 1,2 point de pourcentage sur un an, mais correspondant parfaitement à l'objectif fixé par les dirigeants. Le conseil d'administration a ainsi décidé de proposer à la prochaine assemblée générale le versement d'un dividende de 1,94 euro par action au titre de l'exercice 2020.

Bluebell Capital Partners n'est toutefois pas convaincu par le niveau de performance affiché par le groupe, ni par sa feuille de route pour le moyen terme: "Danone a publié une nouvelle série de résultats décevants", a commenté le fonds d'investissement, dans une déclaration transmise vendredi à l'agence Agefi-Dow Jones. "C'est une preuve supplémentaire que des changements de gouvernance doivent être apportés pour relancer la croissance et améliorer la rentabilité, en commençant par séparer les fonctions de président et de directeur général", a ajouté le fonds d'investissement.

"Nous sommes en train d'analyser les résultats publiés ce matin avec attention", a pour sa part indiqué un porte-parole d'Artisan Partners à l'agence Agefi-Dow Jones.

Le marché fait toujours confiance à Danone

La déception de ces deux actionnaires n'est pas partagée par l'ensemble des investisseurs, au regard de la hausse de 5% du cours de Bourse de Danone vendredi, à 58,4 euros.

"Les comptes 2020 du groupe sont conformes à nos attentes, tant au niveau du chiffre d'affaires que des résultats", commente Jefferies. "Le marché reste globalement confiant dans la capacité des dirigeants actuels à permettre à Danone d'atteindre son objectif de rentabilité fixé pour 2022, même si la reprise de l'activité s'annonce lente", confie un analyste basé à Londres.

Pour 2021, Danone s'attend à un premier trimestre "difficile", car "pénalisé par une base de comparaison importante et toujours impacté par des dynamiques de canaux de distribution adverses" en raison de la persistance des conséquences de la crise sanitaire. Le groupe table alors sur un retour de la croissance de ses ventes seulement au deuxième trimestre, avant d'envisager un retour à la "croissance rentable" au second semestre.

Rendez-vous le 25 mars

Danone a réitéré sa prévision d'une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5% en données comparables pour le moyen terme et d'une marge opérationnelle courante supérieure à 15% dès 2022, avant que cet indicateur ne s'établisse entre 15% et 20% par la suite. La marge opérationnelle courante de l'exercice en cours devrait ressortir "globalement en ligne avec celle de 2020", a précisé le groupe.

Le renforcement espéré des marges futures sera notamment facilité par la volonté de Danone de gagner en efficacité ainsi qu'en compétitivité et de réaliser de substantielles économies, estimées à 1 milliard d'euros au total d'ici à 2023.

Danone donne rendez-vous aux investisseurs le 25 mars pour une mise à jour de son plan "Local First" d'adaptation à la crise du coronavirus. "Cet événement sera pour Danone l'occasion de préciser ses plans d'accélération de la croissance rentable vers l'atteinte de ses objectifs de moyen-terme", a précisé le groupe.

