Danone S A : adopte une organisation plus locale et vise une marge de plus de 15% en 2022

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Danone a présenté lundi son plan "Local First" d'adaptation à la crise du coronavirus, qui prévoit la suppression de 1.500 à 2.000 postes dans le monde et doit permettre au groupe d'agroalimentaire de réaliser une marge opérationnelle courante supérieure à 15% dès 2022.

Avec "Local First", Danone a l'intention de passer "d'une organisation mondiale par catégories à une organisation locale par zones". En d'autres termes, le groupe compte redonner de l'autonomie à ses organisations locales.

"Pour cela, nos entités dans les pays ne seront plus inféodées à une organisation mondiale par catégorie, mais réunies en une seule unité opérationnelle locale, pour jouer avec puissance et efficacité sur toute la gamme des spécificités locales pour gagner en capacité à servir nos clients et nos consommateurs", a expliqué Danone dans un communiqué.

La mise en place de cette stratégie s'accompagnera d'un élargissement du comité exécutif du groupe, mais également d'une réduction de ses effectifs. "Cette évolution dans le rôle des fonctions communes se traduira par des réductions d'environ 1.500 à 2.000 postes dans nos sièges mondiaux et locaux, avec jusqu'à 25% des effectifs de nos sièges mondiaux", a prévenu le propriétaire des marques Evian et Blédina. Danone pourrait supprimer entre 400 et 500 postes en France.

Grâce à ce plan, Danone espère gagner en efficacité et en compétitivité mais aussi réaliser de substantielles économies, estimées à 1 milliard d'euros au total d'ici à 2023. Les gains réalisés "serviront d'une part à investir dans la croissance, en soutien de nos marques, mais également à renforcer nos marges", a indiqué l'entreprise.

Selon Danone, ces économies comprennent "de nouvelles sources de productivités industrielles, permettant de réduire de 300 millions d'euros le coût des produits vendus, ainsi qu'une baisse de ses frais généraux et d'administration de 700 millions d'euros, représentant environ 20% des coûts de structure de l'entreprise".

Dans ce contexte, les dirigeants ont confirmé les objectifs financiers fixés pour 2020. Danone vise toujours pour cette année une marge opérationnelle courante de 14% et un flux de trésorerie disponible de 1,8 milliard d'euros.

Pour le moyen terme, Danone a réitéré sa prévision d'une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5% en données comparables. Mais en tenant compte du plan d'économie dévoilé lundi, le groupe anticipe désormais une marge opérationnelle courante supérieure à 15% dès 2022, avant que cet indicateur ne s'établisse entre 15% et 20% à moyen terme.

Danone a précisé par ailleurs que les coûts exceptionnels liés à la mise en place de la nouvelle organisation "Local First" sont estimés à environ 1,4 milliard d'euros pour la période s'étalant de 2021 à 2023.

