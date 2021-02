Danone S A : prévoit de stabiliser ses marges en 2021 malgré un retour tardif à la croissance

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Attaqué depuis plusieurs semaines sur sa gouvernance, Danone a indiqué vendredi anticiper un retour progressif à la croissance de ses ventes en 2021, année au cours de laquelle la marge opérationnelle courante du groupe d'agroalimentaire devrait ressortir stable par rapport au niveau de 14% atteint l'an passé.

"Danone s'attend à un premier trimestre difficile pénalisé par une base de comparaison importante et toujours impacté par des dynamiques de canaux de distribution adverses. Un retour à la croissance est attendu dès le deuxième trimestre", a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Danone anticipe un retour à la croissance rentable au second semestre et une marge opérationnelle courante 2021 globalement en ligne avec celle de 2020", a ajouté le propriétaire des marques Evian, Danonino, Volvic ou encore Activia.

Le groupe d'agroalimentaire a formulé ces prévisions à l'occasion de la publication de résultats gobalement conformes à ses attentes et à celles des analystes au titre de l'exercice 2020. L'an passé, le chiffre d'affaires du groupe s'est contracté de 1,5% en données comparables, à 23,62 milliards d'euros.

Dans le détail et en données comparables, les ventes du pôle Eaux ont chuté de 16,8% en 2020, celles de la division Nutrition Spécialisée ont fléchi de 0,9% et celles des produits laitiers et d'origine végétale ont progressé de 3,4%. Cette dernière division sera bientôt renforcée par la marque américaine de fromage végétal Follow Your Heart, dont Danone a annoncé l'acquisition vendredi, confirmant des informations de L'Agefi. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

En 2020, le résultat opérationnel courant (ROC) du groupe a reculé de 13,8%, à 3,32 milliards d'euros, faisant ressortir une marge opérationnelle de 14%, en diminution de 1,2 point de pourcentage sur un an mais conforme aux attentes des dirigeants.

Selon un consensus établi par Factset, les analystes anticipaient, en moyenne, un chiffre d'affaires de 23,71 milliards d'euros et un ROC de 3,31 milliards d'euros pour l'exercice 2020 de Danone, soit une marge de 14%.

Dividende de 1,94 euro au titre de 2020

Signe de confiance dans sa capacité à conforter les équilibres financiers de Danone, le conseil d'administration proposera à la prochaine assemblée générale le versement d'un dividende de 1,94 euro par action au titre de l'exercice 2020.

"Nous reconnaissons pleinement que le cours de notre action en Bourse est en deçà de nos attentes et sommes heureux, à l'occasion de la publication de nos résultats annuels, de retrouver notre capacité à dialoguer ouvertement avec nos actionnaires", a déclaré le PDG de Danone, Emmanuel Faber, dont le bilan comptable est de plus en plus critiqué.

La semaine dernière, la société de gestions américaine Artisan Partners a appelé Danone, dont elle dit détenir 3% du capital, à un changement stratégique et à dissocier les fonctions de président et de directeur général. La démarche d'Artisan Partners est soutenue par le fonds activiste britannique Bluebell Capital Partners, également actionnaire de Danone, qui avait réclamé en janvier le départ d'Emmanuel Faber. Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie et des Finances, avait alors déclaré que l'Etat français serait "vigilant" sur la gouvernance du groupe.

Dans ce contexte, Danone a réitéré sa prévision d'une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5% en données comparables pour le moyen terme et d'une marge opérationnelle courante supérieure à 15% dès 2022, avant que cet indicateur ne s'établisse entre 15% et 20% par la suite.

Le renforcement espéré des marges futures sera notamment facilité par la volonté de Danone de gagner en efficacité ainsi qu'en compétitivité et de réaliser de substantielles économies, estimées à 1 milliard d'euros au total d'ici à 2023.

Danone donne rendez-vous aux investisseurs le 25 mars prochain pour une mise à jour de son plan "Local First" d'adaptation à la crise du coronavirus. "Cet événement sera pour Danone l'occasion de préciser ses plans d'accélération de la croissance rentable vers l'atteinte de ses objectifs de moyen-terme", a précisé le groupe.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE DANONE:

http://m.danone.com/pour-vous/investisseurs/

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2021 01:47 ET (06:47 GMT)