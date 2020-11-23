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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Danone S.A    BN   FR0000120644

DANONE S.A

(BN)
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Cours en temps réel. Temps réel Euronext Paris - 23/11 09:00:46
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SynthèseToute l'actualitéCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses ZonebourseRecommandations des analystes

Danone S A : vise 1 milliard d'euros d'économies en 2023

23/11/2020 | 07:42
Reuters
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23 novembre (Reuters) - DANONE SA:

* AMBITION DE CROISSANCE RENTABLE DE MOYEN-TERME ACTUALISÉE

* OBJECTIFS ANNUELS 2020 CONFIRMÉS

* NOUS PRÉVOYONS, GRÂCE AU PLAN DADAPTATION, UN RETOUR À LA CROISSANCE RENTABLE EN MOINS DE 12 MOIS, DÈS LE S2 2021

* UN MILLIARD DEUROS DÉCONOMIES VISÉ EN 2023, INTÉGRANT UNE RÉDUCTION DE 20% DES COÛTS DE STRUCTURE

* PASSAGE DUNE ORGANISATION MONDIALE PAR CATÉGORIES À UNE ORGANISATION LOCALE PAR ZONES; COMITÉ EXÉCUTIF ÉLARGI À 6 NOUVEAUX MEMBRES

* NOUS SOMMES CONFRONTÉS À LA FERMETURE DES CANAUX HORS DOMICILE, QUI AFFECTE PARTOUT NOTRE ACTIVITÉ DEAUX, À LA RÉDUCTION DES GAMMES PORTÉES PAR NOS DISTRIBUTEURS - PDG

* CONFIRME SON AMBITION DE MOYEN-TERME DUNE CROISSANCE DES VENTES COMPRISE ENTRE +3% ET +5% EN DONNÉES COMPARABLES

* NOUS SOMMES CONFRONTÉS À DES COÛTS OPÉRATIONNELS PLUS ÉLEVÉS LIÉS AUX MESURES SANITAIRES ET À LA SÉCURISATION DES APPROVISIONNEMENTS ET DES FLUX - PDG

* NOUVEL OBJECTIF DE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE ENTRE 15% ET 20% À MOYEN-TERME, ET SUPÉRIEURE À 15% DÈS 2022 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

23/11/2020 | 07:42
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Données financières
CA 2020 23 813 M 28 273 M -
Résultat net 2020 1 925 M 2 286 M -
Dette nette 2020 12 040 M 14 295 M -
PER 2020 17,4x
Rendement 2020 3,87%
Capitalisation 34 092 M 40 432 M -
VE / CA 2020 1,94x
VE / CA 2021 1,87x
Nbr Employés 102 449
Flottant 91,2%
Graphique DANONE S.A
Durée : Période :
Danone S.A : Graphique analyse technique Danone S.A | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique DANONE S.A
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 31
Objectif de cours Moyen 62,27 €
Dernier Cours de Cloture 52,50 €
Ecart / Objectif Haut 41,7%
Ecart / Objectif Moyen 18,6%
Ecart / Objectif Bas -19,7%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Emmanuel Faber Chairman & Chief Executive Officer
Cécile Cabanis CFO, Director, EVP-Technology, Data & Cycles
Domitille Doat-Le Bigot Chief Digital Officer
Franck Riboud Honorary Chairman
Benoît Potier Non-Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
DANONE S.A-28.96%40 432
NESTLÉ S.A.-1.05%316 901
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.3.74%81 720
THE KRAFT HEINZ COMPANY0.40%39 442
GENERAL MILLS, INC.14.56%37 511
THE HERSHEY COMPANY0.54%30 759
RUBRIQUES
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