Danone S A : vise 1 milliard d'euros d'économies en 2023

23 novembre (Reuters) - DANONE SA:
* AMBITION DE CROISSANCE RENTABLE DE MOYEN-TERME ACTUALISÉE
* OBJECTIFS ANNUELS 2020 CONFIRMÉS
* NOUS PRÉVOYONS, GRÂCE AU PLAN DADAPTATION, UN RETOUR À LA
CROISSANCE RENTABLE EN MOINS DE 12 MOIS, DÈS LE S2 2021
* UN MILLIARD DEUROS DÉCONOMIES VISÉ EN 2023, INTÉGRANT
UNE
RÉDUCTION DE 20% DES COÛTS DE STRUCTURE
* PASSAGE DUNE ORGANISATION MONDIALE PAR CATÉGORIES À UNE
ORGANISATION LOCALE PAR ZONES; COMITÉ EXÉCUTIF ÉLARGI À 6
NOUVEAUX MEMBRES
* NOUS SOMMES CONFRONTÉS À LA FERMETURE DES CANAUX HORS
DOMICILE,
QUI AFFECTE PARTOUT NOTRE ACTIVITÉ DEAUX, À LA RÉDUCTION DES
GAMMES PORTÉES PAR NOS DISTRIBUTEURS - PDG
* CONFIRME SON AMBITION DE MOYEN-TERME DUNE CROISSANCE DES
VENTES
COMPRISE ENTRE +3% ET +5% EN DONNÉES COMPARABLES
* NOUS SOMMES CONFRONTÉS À DES COÛTS OPÉRATIONNELS PLUS
ÉLEVÉS
LIÉS AUX MESURES SANITAIRES ET À LA SÉCURISATION DES
APPROVISIONNEMENTS ET DES FLUX - PDG
* NOUVEL OBJECTIF DE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE ENTRE 15%
ET
20% À MOYEN-TERME, ET SUPÉRIEURE À 15% DÈS 2022
Texte original sur Eikon
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(Gdansk Newsroom)