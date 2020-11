Danone S A : vise 1 milliard d'euros d'économies en 2023

23 novembre (Reuters) - DANONE SA:

* AMBITION DE CROISSANCE RENTABLE DE MOYEN-TERME ACTUALISÉE

* OBJECTIFS ANNUELS 2020 CONFIRMÉS

* NOUS PRÉVOYONS, GRÂCE AU PLAN D’ADAPTATION, UN RETOUR À LA CROISSANCE RENTABLE EN MOINS DE 12 MOIS, DÈS LE S2 2021

* UN MILLIARD D’EUROS D’ÉCONOMIES VISÉ EN 2023, INTÉGRANT UNE RÉDUCTION DE 20% DES COÛTS DE STRUCTURE

* PASSAGE D’UNE ORGANISATION MONDIALE PAR CATÉGORIES À UNE ORGANISATION LOCALE PAR ZONES; COMITÉ EXÉCUTIF ÉLARGI À 6 NOUVEAUX MEMBRES

* NOUS SOMMES CONFRONTÉS À LA FERMETURE DES CANAUX HORS DOMICILE, QUI AFFECTE PARTOUT NOTRE ACTIVITÉ D’EAUX, À LA RÉDUCTION DES GAMMES PORTÉES PAR NOS DISTRIBUTEURS - PDG

* CONFIRME SON AMBITION DE MOYEN-TERME D’UNE CROISSANCE DES VENTES COMPRISE ENTRE +3% ET +5% EN DONNÉES COMPARABLES

* NOUS SOMMES CONFRONTÉS À DES COÛTS OPÉRATIONNELS PLUS ÉLEVÉS LIÉS AUX MESURES SANITAIRES ET À LA SÉCURISATION DES APPROVISIONNEMENTS ET DES FLUX - PDG

* NOUVEL OBJECTIF DE MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE ENTRE 15% ET 20% À MOYEN-TERME, ET SUPÉRIEURE À 15% DÈS 2022