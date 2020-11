Danone : mise en place d'une nouvelle organisation

Danone annonce la mise en place d'une nouvelle organisation locale par zones, au lieu d'une organisation mondiale par catégories, ainsi qu'un élargissement de son comité exécutif à six nouveaux membres pour refléter les nouvelles zones géographiques.



Le groupe vise des économies d'un milliard d'euros d'ici à 2023, qui seront réinvesties en partie pour financer de nouvelles opportunités de croissance. Les coûts exceptionnels liés à la nouvelle organisation sont estimés à environ 1,4 milliard sur 2021-2023.



Par ailleurs, à moyen-terme, il confirme son ambition d'une croissance des ventes entre +3% et +5% en données comparables, et vise désormais une marge opérationnelle courante entre 15% et 20%, avec un nouvel objectif d'une marge supérieure à 15% dès 2022.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.