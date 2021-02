Danone : rencontre mardi avec Artisan Partners?

Le fonds américain Artisan Partners devrait rencontrer des administrateurs de Danone demain indique le JDD. Le fonds devrait rencontrer mardi après-midi Gilles Schnepp qui est administrateur indépendant, ainsi que Michel Landel et sans doute d'autres membres du conseil précise le JDD.



' Des trois fonds, Artisan Partners est de loin le plus gros, avec plus de 3% du capital ' précise Aurel BCG. Artisan évalue à quelque 1,6 milliards d'euros son investissement au sein de Danone. Les autres fonds sont Causeway Capital Management et Bluebell Capital.



Rappelons que le fonds Artisan Partners exige un certain nombre de changements au niveau de la gouvernance d'entreprise de Danone.



Artisan demande notamment la dissociation des fonctions de président du conseil et de directeur général et la nomination de davantage d'administrateurs indépendants.



Le fonds émet également d'autres pistes afin de redynamiser l'entreprise, comme la réalisation de fusions, d'acquisitions ou de cessions d'actifs concernant des produits qui compliquent ou affaiblissent l'activité.



Bluebell Capital demande non seulement un changement de gouvernance mais également la dissociation des fonctions de président et de directeur général.



Emmanuel Faber se dit prêt à discuter de la ' dissociation des fonctions ' qui relève davantage de la culture anglo-saxonne qu'Européenne.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.