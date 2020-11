France-Elisabeth Borne espère un reflux du chômage en 2021

PARIS, 28 novembre (Reuters) - Elisabeth Borne, ministre du Travail, a déclaré samedi espérer un reflux en France du chômage au quatrième trimestre ainsi qu'en 2021, poursuivant ainsi sa décrue après le pic de 6,157 millions de demandeurs d'emplois inscrit fin juin.

"J'espère que sur 2021 le chômage va pouvoir décroître, évidemment", a-t-elle déclaré sur France Inter.

"Notre économie a des fondamentaux solides et (...) peut rebondir, et évidemment sur 2021 elle va rebondir, on a tous ces dispositifs exceptionnels pour amener les jeunes dans l'emploi (...) et vers des formations."

Mais Elisabetjh Borne a néanmoins lancé un appel à la responsabilité aux sociétés qui ont décidé d'importantes suppressions d'emplois, comme Danone et Total .

"Ça n'est vraiment pas le moment d'envoyer des salariés sur un marché du travail où on moins de chances de retrouver rapidement un emploi qu'en temps normal", a-t-elle dit. (Gilles Guillaume)