Communiqué de presse - Paris, le 28 février 2021

Revue du portefeuille de Danone

Danone annonce la conversion, en vue d'une cession, de sa participation indirecte de 9,8% dans Mengniu en une participation directe

Dans le cadre de la revue stratégique complète de son portefeuille, Danone annonce aujourd'hui être parvenu à un accord avec COFCO Dairy Investments Limited ("CDI") en vue de la conversion de sa participation dans China Mengniu Dairy Company Limited ("Mengniu"), actuellement détenue indirectement, en une participation directe. Cotée à Hong Kong et dotée d'une capitalisation boursière d'environ 18 milliards d'euros (1), Mengniu est une entreprise chinoise leader dans le secteur des produits laitiers dont Danone est actionnaire depuis 2013. Cette conversion est une première étape en vue de la cession de la participation de Danone dans Mengniu.

Une fois finalisée, cette conversion, qui reste soumise à l'approbation des autorités, permettra à Danone de posséder une participation directe de 9,8% dans Mengniu. Une cession par Danone de sa participation dans Mengniu pourrait dès lors intervenir en 2021, au travers d'une ou plusieurs opérations, en fonction des conditions de marché.

La participation indirecte de Danone dans le capital de Mengniu a actuellement une valeur comptable d'environ 850 millions d'euros et a contribué, en 2019, au résultat net courant des sociétés mises en équivalence à hauteur de 57 millions d'euros.

En ligne avec l'allocation disciplinée par Danone de son capital, les produits attendus de l'opération, une fois achevée, seront retournés dans leur majorité aux actionnaires au travers d'un programme de rachat d'actions.

La Chine reste un pays stratégique pour Danone où l'entreprise est durablement impliquée au travers de ses différentes catégories, ses activités et ses salariés.

(1) Sur la base des données de marché et des taux de change au 26 février 2021

