Danske Bank plaide coupable de fraude aux Etats-Unis et va reverser 2 milliards

Washington (awp/afp) - La première banque danoise, Danske Bank, a plaidé coupable de fraude aux Etats-Unis, et accepté de payer 2 milliards de dollars pour clore les procédures lancées par diverses autorités, dans ce gigantesque scandale de blanchiment dévoilé en 2018.

Danske Bank "plaide coupable de fraude à l'encontre de banques américaines dans le cadre d'un stratagème de plusieurs milliards de dollars pour accéder au système financier américain", a annoncé mardi le département américain de la Justice dans un communiqué.

La banque était accusée d'avoir, entre 2007 et 2015, blanchi environ 200 milliards d'euros au travers de sa filiale estonienne, un scandale qui avait éclaté en 2018.

Elle "a accepté de payer 2 milliards de dollars pour résoudre les enquêtes aux États-Unis sur la fraude de Danske Bank à l'encontre de banques américaines", est-il précisé.

Cette somme correspond à ce que la banque avait, fin octobre lors de la publication de ses résultats trimestriels, annoncé provisionner à cette fin.

Sur ce total, 850 millions seront utilisés pour clore les enquêtes parallèles lancées dans d'autres pays, a encore indiqué le département de la Justice.

"Danske Bank a menti aux régulateurs américains au sujet de ses systèmes anti-blanchiment déficients, de ses capacités de surveillance des transactions inadéquates et de sa clientèle offshore à haut risque afin d'obtenir un accès illégal au système financier américain", a déclaré le procureur général adjoint Kenneth Poli, cité dans le communiqué.

"sociétés fictives" ___

Le département de la Justice indique que la banque a, entre 2008 et 2016, offert des services bancaires par l'intermédiaire de sa succursale en Estonie, Danske Bank Estonia, acquise en 2007. Celle-ci avait notamment une "activité lucrative au service des clients non-résidents connue sous le nom de NRP".

Pour attirer les clients, elle veillait "à ce qu'ils puissent transférer de grosses sommes d'argent par l'intermédiaire de Danske Bank Estonia avec peu de surveillance, voire aucune", et "en utilisant des sociétés fictives qui masquaient la propriété réelle des fonds", détaille le ministère.

Ce sont 160 milliards de dollars qui ont transité par l'intermédiaire de banques américaines pour le compte de NRP.

Le gendarme boursier américain, le SEC, a par ailleurs indiqué, mardi dans un communiqué distinct, que Danske a accepté de payer 413 millions de dollars supplémentaires, pour clore une enquête dans un dossier parallèle.

Le SEC accusait la banque d'avoir, lors du rachat de sa succursale estonienne en 2007, su, ou estimé qu'elle aurait dû savoir que les transactions présentaient un "risque élevé de blanchiment d'argent", et que les procédures internes étaient inadaptées, non suivies, et non conformes.

Ce scandale avait coûté son poste au directeur-général de Danske Bank, Thomas Borgen. Il avait été remplacé en mai 2019 par Chris Vogelzang, mais celui-ci a à son tour démissionné moins de deux ans plus tard, soupçonné dans une nouvelle affaire de blanchiment aux Pays-Bas.

La banque est actuellement dirigée par Carsten Egeriis.

Danske Bank s'est, depuis, employée à parfaire sa mise en conformité avec la législation sur le blanchiment et a fermé ses filiales dans les pays baltes et en Russie.

La banque a aussi augmenté ses coûts pour se mettre en conformité avec la législation sur le blanchiment et ses investissements, afin d'améliorer sa réputation.

afp/rp