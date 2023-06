Danske Bank relève son objectif de rentabilité à long terme

La Danske Bank a relevé mercredi son objectif de rentabilité à long terme et présenté une stratégie commerciale actualisée, alors qu'elle s'efforce de surmonter un scandale de blanchiment d'argent qui a pesé sur ses bénéfices ces dernières années.

Le plus grand créancier du Danemark vise désormais un rendement des capitaux propres (ROE) de 13 % d'ici 2026, contre un objectif précédent compris entre 8,5 % et 9 %, et un ratio coûts/revenus d'environ 45 %, en baisse par rapport à un objectif de pourcentage de 50 % plus tôt.

"Ces dernières années, Danske Bank a procédé à des changements fondamentaux pour recentrer la banque, réduire son exposition au risque, développer son organisation et accélérer sa dynamique commerciale", a déclaré le PDG Carsten Egeriis. (Reportage de Nikolaj Skydsgaard, édition de Terje Solsvik)