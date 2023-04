Danske Bank: six personnes inculpées pour blanchiment d'argent en Estonie

Tallinn (awp/afp) - Six personnes ont été inculpées lundi pour blanchiment d'argent d'au moins 1,6 milliards de dollars et de six milliards d'euros au sein de la succursale estonienne de la première banque danoise, Danske Bank, a indiqué le parquet local.

Selon les informations recueillies au cours de la procédure préliminaire, six anciens employés de la division des services bancaires étrangères de la filiale estonienne de Danske "ont fourni des services de blanchiment d'argent pour un montant d'au moins 1.611.963.711 dollars et de 6.074.878 euros" entre 2007 et 2015, a indiqué le parquet dans un communiqué.

"Des actifs d'une valeur d'environ 10 millions d'euros, prétendument obtenus grâce au blanchiment d'argent, ont été saisis", a encore déclaré le parquet ne citant que les prénoms des inculpés.

Selon lui, ils "avaient délibérément dissimulé les véritables propriétaires de l'argent, d'origine probablement criminelle, transféré sur les comptes estoniens de la Danske, ainsi que l'origine et la nature de l'argent, probablement criminel".

Les anciens employés "avaient créé leur propre activité de blanchiment d'argent qu'ils avaient dissimulée aux autres unités de la banque" et vendu aux clients des sociétés "qui dissimulaient les véritables propriétaires", a indiqué le parquet.

Ils aidaient aussi les clients "à dissimuler l'empreinte électronique à la banque lors des virements, et offraient un service payant de rédaction de documents sur les transferts. De l'avis de l'accusation, il s'agissait là de blanchiment d'argent professionnel", a déclaré Maria Entsik, procureure de la République, citée dans le communiqué.

"Les accusations portent sur huit infractions préalables commises en Russie, en Azerbaïdjan, en Géorgie, en Suisse, aux États-Unis et en Iran", a-t-elle encore déclaré.

Danske Bank a annoncé jeudi de lourdes pertes en 2022, plombées par le paiement d'amendes américaines et danoises à la suite de l'énorme scandale de blanchiment d'argent impliquant sa filiale en Estonie, qui avait éclaté en 2018.

La banque avait plaidé coupable de fraude dans le cadre de diverses poursuites lancées aux Etats-Unis, et accepté mi-décembre de payer 2 milliards de dollars pour clore les procédures lancées par plusieurs autorités.

Danske avait été également condamnée à 3,5 milliards de couronnes (470 millions d'euros), cette fois par le gendarme financier danois.

Au total, la banque avait reconnu des failles à l'origine du blanchiment, entre 2007 et 2015, d'environ 200 milliards d'euros au travers de sa filiale estonienne.

